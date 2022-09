Helsinki

Fortum myy koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Kuva: fortum

Fortum myy koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Fortum kertoo, että osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä neljän miljardin euron laina maksetaan takaisin ja Fortumin neljän miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.

Saksa maksaa Fortumille Uniperin osakkeista 1,7 euron nimellishinnan eli yhteensä noin 500 miljoonaa euroa. Osakekohtainen hinta on sama kuin heinäkuussa sovitussa pelastuspaketissa. Osakepääoman korotuksen ja osakekaupan jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia.

Fortumin mukaan uusi sopimus korvaa heinäkuussa sovitun järjestelyn, jonka mukaan Saksan valtiosta olisi tullut Uniperin merkittävä vähemmistöomistaja, mutta Fortumille olisi jäänyt yhtiöstä yli puolet.

Osapuolet ovat myös sopineet, että jos Uniper aikoo myydä osan tai kaiken vesivoima- ja ydinvoimaliiketoimintansa Ruotsissa, Fortumilla on ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous vuoden 2026 loppuun saakka.

Uniper kuitenkin sanoo omassa tiedotteessaan, ettei sillä tällä hetkellä ole aikeita kyseisten liiketoimintojen myyntiin. Venäläisen kaasun vuoksi kriisiytyneelle Uniperille kyseiset osat ovat tällä hetkellä selvästi kannattavampia.

– Sopimus selkiyttää omistusrakennetta sekä mahdollistaa liiketoimintamme jatkamisen ja roolimme täyttämisen kriittisenä energiantarjoajana, Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach totesi tiedotteessa.

Fortum: Valinnat kohdattava

Vuoden alussa Fortum omisti Uniperista noin 78 prosenttia. Valtion puolittaisesti omistama Fortum on maksanut osakkeista vuosien varrella yli seitsemän miljardia euroa.

Fortum kertoo, että sopimuksen tultua voimaan se keskittyy yhtiön ydinliiketoimintaan, puhtaaseen energiatuotantoon Pohjoismaissa.

– Teimme aikanaan valintoja, joista olimme sen hetkisen tiedon, toimintaympäristön ja näkymien perusteella aidosti varmoja. Jälkikäteen katsottuna osa näistä strategisista valinnoista on osoittautunut virheiksi. Nämä valinnat meidän on nyt kohdattava ja tehtävä kaikkemme niiden korjaamiseksi, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo tiedotteessa.

Fortumin mukaan järjestely edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä ja Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Tällä hetkellä järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

– Köysien katkaiseminen Uniperiin on kivuliasta meille yhtiönä, työntekijöillemme ja sijoittajillemme, mutta se tarjoaa meille myös mahdollisuuden uuteen alkuun. Tulevaisuutemme rakennetaan pohjoismaisen ydinliiketoimintaamme varaan: päästöttömään sähköntuotantoon, lämpöliiketoimintaan sekä kestäviin asiakasratkaisuihin.

Järjestelyn ehtojen perusteella Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin kuluvan vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien, millä tulee olemaan positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan.

Fortum järjestää keskiviikon aikana erilliset tiedotustilaisuudet kansainväliselle ja kotimaiselle yleisölle.

"Väistämätön päätös"

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) korostaa, että ratkaisu mahdollistaa Fortumille Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamien tappioriskien rajauksen.

Tuppuraisen mukaan valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt asiaa viime viikon keskiviikkona ja sunnuntaina. Ministerivaliokunta on puoltanut sitä, että Suomen valtio Fortumin enemmistöomistajana osaltaan tyytyy esitettyyn ratkaisuun.

– Fortumin hallitus on tehnyt väistämättömän päätöksen poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

– Syntyneen tilanteen taustalla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Putin käyttää energiaa aseena, minkä viimeisin käänne on Nord Stream 1 -kaasuputken sulkeminen. Valtio-omistajan tavoitteena on ollut, että Fortum varmistaa 4 miljardin euron osakaslainan takaisinmaksun ja 4 miljardin euron emoyhtiötakauksen vapautumisen, ja että neuvotellun ratkaisun johdosta yhtiön omistajat eivät joudu Uniperin kriisin vuoksi pääomittamaan Fortumia, Tuppurainen jatkaa.

Tuppurainen muistuttaa, että Fortumin omistukseen liittyy strateginen intressi. Hänen mukaan valtion omistajuudella yhtiössä pyritään siihen, että sähköntuotanto Suomessa on riittävää kaikissa oloissa.

Viiden vuoden Saksan-seikkailu

Fortumin Uniper-omistus sai alkunsa vuonna 2017. Yhtiö kertoi kyseisen vuoden keväällä neuvottelevansa 47 prosentin osuuden ostamisesta Uniperista.

E.ON hyväksyi Fortumin ostotarjouksen tammikuussa 2018, mutta tätä ennen Uniper varoitti Fortumin osakkeenomistajia kaupan riskeistä suomenkielisellä tiedotteella. Uniper torjui ostotarjousta myös nostamalla omaa osinkoaan.

Fortum lisäsi vuosien varrella edelleen omistustaan Uniperista, kunnes se hallitsi 78 prosenttia yhtiöstä ja Uniperista tuli sen tytäryhtiö. Viime vuoden maaliskuussa Fortum vaihdatti Uniperin toimitusjohtajan ja talousjohtajan.

Uniperin taloustilanne alkoi murentua, kun Venäjä alkoi käyttää maakaasutoimitusten supistamista Eurooppaa kohtaan viime vuoden lopulla sekä valmistautui hyökkäämään Ukrainaan. Yhtiö joutui ostamaan korvaava maakaasua korkeaan hintaan ja myymään sen aiempien sopimuksen mukaisella hinnalla.

Tämän vuoden tammikuussa Fortum myönsi Uniperille enintään kahdeksan miljardin rahoituksen markkinoiden heiluntaan varautumiseksi.

Fortum, Uniper ja Saksa sopivat vakautusjärjestelystä Saksan energiamarkkinoille olennaiselle kriisiyhtiölle heinäkuussa. Tämänkin jälkeen Uniper tuotti analyytikkoarvioiden mukaan toistasataa miljoonaa euroa tappiota. Uniperin tilanne näkyi myös Fortumin tuloksessa, joka toisella vuosineljänneksellä romahti yli yhdeksän miljardia euroa tappiolle.

Uniperin tilannetta synkisti entisestään, että syyskuun alussa Venäjä lopetti kaasutoimitukset Nord Stream -kaasuputken kautta kokonaan. Myöhemmin syyskuussa kansainväliset tiedotusvälineet alkoivatkin kertoa Saksan harkitsevan Uniperin kansallistamista.

Juttua muokattu 9.27: lisätty Tytti Tuppuraisen kommentit. Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 10.26. 11.13: lisätty osuus Fortumin Uniper-kauppojen historiasta.