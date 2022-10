Kuva: MARKKU OJALA

Fortum kertoo käynnistävänsä kaksivuotisen selvityksen, jolla tutkitaan uuden ydinvoiman tulevaisuuden edellytyksiä. Tiedotteen mukaan selvityksessä kartoitetaan sekä pienydinvoimaloiden (SMR) että perinteisten suurten reaktoreiden kaupallisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia.

Tarkastelua tehdään myös poliittisella ja lainsäädännöllisellä tasolla.

– Energiaomavaraisuus, toimitusvarmuus ja hiilineutraalius ovat yhteiskuntamme tavoitteita. Selvityksen tarkoitus on tutkia miten luotettava ja CO2-vapaa ydinvoima osaltaan auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet, kertoo Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus tiedotteessa.

Selvitys keskittyy Suomen ja Ruotsin markkinoille, mutta siinä tutkitaan kuitenkin myös ydinvoiman mahdollisuuksia muualla Euroopassa. Tämä koskee erityisesti vedyn teollista käyttöä.

Fortumin mukaan energiamarkkinoilla vallitsee epävarmuus, minkä vuoksi ydinalan tulevaisuuden hankkeet toteutetaan todennäköisesti erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Luontevia kumppanuuksia voi Fortumin mukaan löytyä esimerkiksi ydinvoima- ja kaukolämpöyhtiöiden, teollisuuden sähkön- ja lämmöntuottajien, start-upien sekä vakiintuneiden ydinvoimatoimijoiden välillä.

– Ydinvoiman toteuttamiseen liittyvät haasteet ovat hyvin tiedossa. Kilpailukykyisten rakennusaikojen ja -kustannusten saavuttaminen onkin elinehto koko toimialallemme, selvitystyöprojektin toteutuksesta vastaava Laurent Leveugle sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa selvitystyössä tutkitaan uusia mahdollisia kumppanuuksia, liiketoimintamalleja ja uuden sukupolven teknologioita, kuten pienydinvoimaloita.

Fortum on sopinut myyvänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle, minkä vuoksi se on uudistamassa strategiaansa. Yhtiö mukaan sen tavoitteena on keskittyä kestävään sähköntuotantoon, toimitusvarmuuteen ja kohtuuhintaiseen energiaan. Mahdolliset tulevaisuuden investointeja koskevat päätökset tehdään myöhemmin.





