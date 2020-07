Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kalatalouslievennyksistä ja palautti voimaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemän ratkaisun. Kuva: Joel Maisalmi

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen Fortumin kalatalousvelvotteiden muuttamisesta ja saattanut aluehallintoviraston alkuperäisen päätöksen voimaan, KHO:n tiedotteessa kerrotaan.

Fortum Power and Heat Oy haki vesilain nojalla kalatalousvelvoitteiden muuttamista omistamissaan Montan, Pyhäkosken, Pällin, Utasen, Ala-Utoksen, Nuojuan ja Jylhämän vesivoimalaitoksissa. Vesilaissa kerrotaan, että lupamääräysten muuttamisen edellytyksenä on se, että muutos on merkitykseltään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. Fortum esitti omistamiensa voimalaitosten voimassa olevia lupamääräyksiä muutettavaksi niin, että niitä täydennetään vaihtoehtoisella istutusvelvoitteella. Lisäksi yhtiö esitti, että määräyksiin lisätään velvoite tarkkailla istutusten vaikutuksia kalastukseen ja kalastoon.