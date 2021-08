Oulun seudulla flunssaoireita aiheuttavista viruksista on liikkeellä etenkin rhinovirusta sekä enterovirusta. Flunssaoireita aiheuttavia viruksia enemmän poissaoloja ovat kuitenkin aiheuttaneet korona-altistumiset ja karanteenit. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Koronaepidemia jatkuu aktiivisena Oulunkin seudulla, mutta alkusyksyn myötä liikkeellä on jälleen myös muita tavanomaisia viruksia, jotka aiheuttavat hengitystieoireita. Kalevan saamien tietojen mukaan osassa Oulun peruskouluja oppilaita on ollut flunssan vuoksi poissa huomattavia määriä.

Mitä hengitystieoireita aiheuttavia viruksia koronan ohella on liikkeellä, tartuntatautilääkäri Jarkko Huusko Oulun kaupungilta?

– Flunssaoireita aiheuttavista viruksista liikkeellä on nyt etenkin rhinovirusta sekä enterovirusta. On tullut tietoa, että muun muassa päiväkoti-ikäisillä on paljon flunssaa tällä hetkellä. On tyypillistä, että ilmojen viiletessä ja koulujen sekä päiväkotien alettua kesän jälkeen hengitystieviruksia kiertää.