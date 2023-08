Elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja Flextronics sulkee Oulun suunnittelukeskuksensa ja irtisanoo Oulusta kaikki 60 työntekijäänsä. Muun muassa 5g-verkoissa tarvittavaa laitteistoa suunnitellut keskus suljetaan elokuun lopulla.

Sulkemispäätöksen vahvistaa Kalevalle sähköpostitse Flextronicsin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen viestintäjohtaja Conor Phillips.

Hänen mukaansa yhtiö on tehnyt vaikean päätöksen luopua Oulun viestintäsuunnittelukeskuksesta saatuaan päätökseen tarkastus- ja neuvotteluprosessit työntekijöiden kanssa Suomessa. Lakkautuspäätöksen syitä hän ei tarkemmin avaa.

– Normaalina osana liiketoimintaprosessiamme arvioimme toimintaamme mahdollisuuksien ja tehokkuuden parantamiseksi kilpailuasemamme säilyttäen, hän kertoo.

Oulun suunnittelukeskus eli entinen Esju oy on ollut yhtiön ainoa toimipaikka Suomessa. Se on keskittynyt muun muassa 2g-, 3g-, 4g- ja 5g-verkkojen mimo-radio-osien suunnitteluun ja kehitykseen. Tuotteita on kehitetty myös oran-verkkojen tarpeisiin.

Lakkautuspäätöksestä huolimatta televiestintäala on Phillipsin mukaan yhtiölle edelleen tärkeä painopiste. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin 170 000 henkilöä 30 maassa.

Oulun suunnittelukeskuksen lakkautuspäätöksestä kertoi ensin tietotekniikan ammattilaislehti Tivi.