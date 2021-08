Oulu

Vuoden 2021 Noppasoppaan kuuluvat Esa Rättyä, Mika Kainua, Jari Alatalo, Kari Ikonen ja Pertti Utriainen. Kuva: Pieta Kivari

Lauantaina järjestettävä Törmä soikoon -tapahtuma kokoaa Haukiputaan Vanarantaan kattauksen alueen paikallista musiikillista osaamista. Lavalle nousee kuusi kokoonpanoa, joiden joukossa on ainakin hetkellisen paluun tekevä Noppasoppa.

– Tehdään nyt ainakin yksi luokkaretki ensin ja katsotaan, miten se maistuu, sanoo bändin kitaristi Pertti Utriainen.

Takavuosina ahkerasti keikkailleen bändin edellisestä esiintymisestä on ehtinyt vierähtää jo 14 vuotta. Utriaisen mukaan nyt on tutustuttu uudelleen kappaleisiin, joihin ei ole sen koommin kajottu. Varsinaisesti harjoittelemaan bändi ei ole silti alkanut.

– Sanoin jätkille, että ei treenata, valmistaudutaan. Soittohommissa olemme kuitenkin kaikki olleet koko ajan, niin annetaan vähän sattumankin puuttua peliin. Ei puristeta mailaa.

Paino vanhemmassa

Vuonna 1992 perustettu Noppasoppa julkaisi aktiiviaikoinaan kaksi pitkäsoittoa. Sampan Patiinit näki päivänvalon vuonna 1999 ja Hullu Lehmä vuonna 2006. Lisäksi bändiltä ilmestyi muutamia sinkkuja.

Yhtye kolusi keikkalavoja ja nähtiin televisiossakin, muun muassa aikansa ilmiössä, Jyrki-ohjelmassa. Vuonna 2007 keitos jätettiin hautumaan.

Vaikka aikaa on kulunut, ei maku ole Utriaisen mukaan eltaantunut. Siitä on päinvastoin löytynyt uusia sävyjä.

– Kun ikää ja kilometrejä on tullut, niin ehkä niihin biiseihin pääsee livahtamaan vähän päivitystäkin joukkoon. Emme ole sitä estelleet, mitä luonnollinen muutos ja aika meille kaikille tekee.

Lauantain keikan ohjelmistossa pääpaino on yhtyeen ensimmäisellä levyllä, joka äänitettiin vuosien 1994–1998 aikana.

– Silloin oltiin siinä ajassa ja tehtiin asiat, kuten ne silloin tehtiin. Kyllä niiden kappaleiden takana edelleen seisoo, mutta ehkä tänä päivänä ote niihin on aavistuksen ronskimpi, Utriainen miettii.

Merellisyys kuuluu

Musiikillisesti Noppasoppa seikkailee popahtavan rockin ja ehkä tämän päivän vinkkelistä iskelmällisenkin rockin maailmassa. Aktiiviaikoina bändiin tarttui flanellipaitarockin leima.

– Eräs sen aikainen lehtitoimittaja lanseerasi sen nimityksen. Kai se tarkoittaa sitä, että musiikissa ei ole kovin urbaani näkökulma. Ei ihan maalainen, mutta kuitenkin jossain määrin, Utriainen pohtii.

Ei ihan urbaani, ei ihan maalainen. Vähän kuten bändin kotipaikka Haukipudas?

– Kun tuottaja ja sanoittaja Rike Pietiläkin asui levyjen teon aikaan Haukiputaalla, niin kyllä se Haukipudas ja merellisyys varmasti kuuluu. Eihän sitä pakoon pääse, eikä tarvitsekaan, Utriainen toteaa.

Paluukeikkapaikan sijainti Vanarannassa vaikuttaa siis kaikin puolin sopivalta. Ainakaan kotoisuudesta onnistuminen ei ole kiinni.

– Paikka on jokitörmällä. On Kiiminkijoen suu ja meri aukeaa siitä. Se sopii meidän merelliseen musaamme ja kun se on vielä Haukiputaalla, niin kyllähän se on meille aika täysosuma paikka tehdä tällainen ainakin hetkellinen paluu.