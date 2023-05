Meri-Toppilan Aaltosiilossa järjestetään 3. kesäkuuta ilmaistapahtuma Screaming duende, jonka pääesiintyjäksi saapuu nimekäs ja useasti palkittu flamencotanssija Israel Galván Espanjasta.

Maailmanluokan tähti Galván esiintyy Oulussa yhdessä maailmankuulun Huutajat-kuoron kanssa.

– Tämä on kiinnostava mahdollisuus yhdistää Madrid ja Oulu merkittävien kulttuuripersoonien ja toimijoiden kautta, Aaltosiilon projektipäällikkö Valentino Tignanelli sanoo.

Jorma Uotinen mainosti Israel Galvánia väkeväksi esiintyjäksi, joka muuttuu itsekin soittimeksi eikä säästele mitään.

Tapahtuman järjestävät Factum Foundation -säätiö ja Aaltosiilo. Screaming duende on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa.

– Olemme hyvin innoissamme. Kaikki on valmista. Tahdomme kohottaa Oulun profiilia Euroopassa tällaisten huipputekijöiden kautta.

Livenä striimattava tapahtuma tuo Tignanellin mukaan siiloprojektille ja Oulu2026-hankkeelle kansainvälisen ulottuvuutta ja näkyvyyttä.

Sevillassa 1973 syntynyt Israel Galván on aiemmin esiintynyt Suomessa Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla kesällä 2017. Silloin festivaalin johdossa oli vielä Jorma Uotinen.

Galvánia on kansainvälisessä lehdistössä – The New Yorker, The Telegraph ja Daily Express – kehuttu nopeuden ja tarkkuuden virtuoosiksi sekä yhdeksi maailman omaperäisimmistä ja innovatiivisimmista flamencotanssijoista.

Arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli siilon yhdessä vaimonsa Aino Aallon kanssa. Siilo rakennettiin Toppilaan vuonna 1931. Kuva: Maiju Pohjanheimo / arkisto

Galván on palkittu muun muassa arvostetulla New York Dance and Performance Bessies Awardilla.

Madridissa Israel Galván on tehnyt useita kertoja yhteistyötä Aaltosiilon nykyisin omistajan Factum Foundationin kanssa. Alun perin idea Galvánin tuomisesta Ouluun tulikin säätiön perustajalta Adam Lowelta, joka on itsekin taiteilija ja Factum Arten johtaja.

"Koreografia on vielä salaisuus. Yhteisesiintyminen tulee olemaan Oulua varten luotu ainutlaatuinen erikoisuus." Valentino Tignanelli Aaltosiilon projektipäällikkö

Aaltosiilon projektipäällikkö Valentino Tignanelli kertoo, että yhteisesiintymistä on Oulun-päässä suunniteltu ja hiottu yhdessä Huutajien kuoronjohtajan Petri Sirviön kanssa.

– Koreografia on vielä salaisuus. Yhteisesiintyminen tulee olemaan Oulua varten luotu ainutlaatuinen erikoisuus.

Samalla tulee testattua, kuinka vanha siilo toimii tanssitaiteen tarpeissa.

Aaltosiilon projektipäällikkö Valentino Tignanelli kertoo, että siiloa testataan tapahtumapaikkana sekä sisältä että ulkoa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Syyskuussa 2022 Aaltosiilossa järjestettiin audiovisuaalinen tapahtuma Jäähyväiset Suppiloille. Nyt Screaming duende jatkaa tapahtumapaikan koekäyttöä.

Tignanelli nimittää tapahtumia testiajoiksi.

– Aaltosiiloa testataan tapahtumapaikkana sekä sisältä että ulkoa, sillä esitykset projisoidaan myös yleisölle siilon pihalle.

Illan aikana esiintyvät myös vinyylideejiit Malsson, Tenko ja Matti Aikio. Ohjelmassa on myös Veera Nevan ja Arttu Niemisen audiovisuaalinen esitys.

– Tämä on teknisesti vaativampi tapahtuma kuin edellinen viime syyskuussa, koska tapahtuma filmataan neljällä kameralla ja striimataan livenä kansainvälisesti, Tignanelli kertoo.