Oululainen teollisuuden jätevesien ja lietteiden käsittelyyn keskittynyt yritys Owatec Group pyrkii kovaan kasvuun. Alkanut vuosi näyttää yritykselle lupaavalta. Kuva: Owatec Group Oy

Finnveran rahoittamien investointien arvo on pudonnut lähes puoleen vuodesta 2018 Pohjois-Suomessa. Tämä käy ilmi Finnveran aluekatsauksesta. Kun muutama vuosi takaperin Finnveran rahoittamien investointien arvo Pohjois-Suomessa oli 168 miljoonaa euroa, oli se vuonna 2021 laskenut 82 miljoonaan euroon. Pohjois-Pohjanmaan alueella Finnveran investointien arvo on tipahtanut noin neljänneksen muutaman vuoden takaisesta investointien arvosta.

Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiaisen mukaan ennen kaikkea teollisten investointien arvo on laskenut Pohjois-suomessa, kun muualla Suomessa tilanne on pysynyt vakaana tai on jopa kasvussa.