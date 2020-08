Kymmenvuotiaana ensimmäisen kerran Ouluun muuttanut Janina Tuisku on ehtinyt asua elämänsä aikana useammassa kaupungissa Lontoota myöten, mutta aina hän on palannut Ouluun. – Oulu on sellainen tukikohta, jossa asuvat vanhemmat, sisarukset ja parhaat ystävät. Lapsetkin viihtyvät, Tuisku toteaa.

Kuva: Anssi Juntto