Lähestyvä syysmyrsky Aila ei toistaiseksi näytä aiheuttavan muutoksia tai keskeytyksiä Hailuodon lauttaliikenteeseen.

Oulun korkeudelle ei ennusteta niin rajuja tuulia kuin etelämmäs Pohjanmaan rannikolle, jossa puuskatuuli voi yltyä hirmumyrskyn lukemiin.

– Tämän hetken tuuliennusteen mukaan pahin myrsky näyttäisi osuvan ja lähtevän suunnilleen Vaasan yläpuolelta, sanoo lauttaliikennettä operoivan Finnferriesin turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roos.

Lisäksi kovimmat tuulet Hailuodon seudulla osuvat yöhön ja aikaiseen aamuun, jolloin lautat eivät ole liikkeellä, hän sanoo.

Säätilannetta seurataan ja turvallisuuden varmistavia toimia tehdään tarpeen mukaan.

– Sellainenkin kortti meillä on käytössä, että vaihdamme liikenteeseen pienemmän Meriluoto-lautan. Siinä on 360 astetta kääntyvät azimuth-potkurit, joista on apua kovemmissa tuulioloissa.

Tällä hetkellä arkiliikennettä ajaa isompi Merisilta-lautta.