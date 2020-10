Finnairin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet noin 600 työpaikan vähentämiseen Suomessa. Yhtiön mukaan syynä ovat koronapandemian aiheuttamat dramaattiset markkinamuutokset.

Henkilöstövähennykset toteutetaan maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä oli yhtiön koko henkilöstö Suomessa pois lukien matkustamopalveluhenkilöstö ja lentäjät, eli yhteensä noin 2800 työntekijää.

Vastaavia keskusteluja on käyty samanaikaisesti myös Finnairin toiminnoissa Suomen ulkopuolella, joista vähenee nyt noin sata työpaikkaa. Finnairilla on tällä hetkellä yhteensä 6500 työntekijää.

Finnairin syyskuussa aloittamat yt-neuvottelut koskivat suunnitelmaa vähentää noin 1 000 työpaikkaa, tehdä muita rakenteellisia muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Lähes koko henkilöstön lomautukset jatkuvat

Henkilöstövähennyksien lisäksi Finnair jatkaa lähes koko henkilöstönsä lomautuksia Suomessa. Suurella osalla henkilöstöä toistaiseksi voimassa olevat lomautukset saattavat jatkua pitkään, sillä toimialan arvioiden mukaan lentoliikenteen toipuminen kestää useita vuosia.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner toteaa yhtiön tiedotteessa, että henkilöstön kanssa pystyttiin löytämään myös säästöratkaisuja, joiden ansiosta säästyi noin 150 finnairilaisen työpaikka.

Finnair on rakentanut työnsä nyt menettäville NEXT-nimisen työllistymisen tuen kokonaisuuden yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.

Kokonaisuuteen kuuluu koulutusmahdollisuuksia, uravalmennusta sekä polkuja uusiin työtehtäviin Finnairin ulkopuolella. Yhteistyötä on tehty muun muassa TE-keskuksen, ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin sekä lukuisten oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Finnairin henkilöstöjohtaja Johanna Karppi kertoo tiedotteessa, että muutosturvan toteuttaminen on lähtenyt sujuvasti liikkeelle viranomaisten ja oppilaitoskumppaneidenkin kanssa.

– Tavanomaisen työstä työhön - sijoittumisavun lisäksi olemme kyenneet yhdessä rakentamaan koulutus- ja muuntokoulutuspolkuja sekä yrittäjyyteen tukevia toimenpiteitä niille finnairilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan tai harkitsevat yrittäjiksi ryhtymistä.

Maakuntalentoja turvataan ostopalvelulla

Lähes jokainen Finnairin työntekijä Suomessa on ollut lomautettuna jossain vaiheessa kevättä tai kesää. Yhtiön suurin omistaja on Suomen valtio, jonka omistusosuus on reilut 55 prosenttia. Hallitus päätti keväällä Finnairin pääomittamisesta 700 miljoonalla eurolla.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on korostanut Finnairin olevan Suomelle strategisesti keskeinen yhtiö.

– Sinivalkoisten siipien yllä on nyt synkkiä pilviä. Tuemme vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ja edellytämme, että yhtiö valmistelee muutosturvaohjelmansa yhteistyössä henkilöstön kanssa, Tuppurainen totesi elokuun lopussa Finnairin kerrottua yt-neuvottelujen käynnistymisestä.

Finnairin vaikeudet ovat heijastuneet sekä ulkomaan että kotimaan yhteyksiin. Finnair on kertonut lopettavansa kaupalliset lennot viiteen maakuntakaupunkiin ensi maaliskuussa. Yhtiö lentää Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan maakuntakentille joitakin viikkovuoroja talvikaudella 2020–2021, joka kestää lokakuun 25. päivästä 2020 maaliskuun 27. päivään 2021. Tämän jälkeen Finnair lopettaa kaupalliset lennot näihin kaupunkeihin.

Valtion on määrä ostaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) työryhmän esityksen mukaisesti lentoliikennettä kyseisille kentille vuoden 2021 loppuun saakka.

Tuen tarkoituksena on edistää alueiden työllisyyttä ja vientiteollisuuden elpymistä sekä turvata lentoliikenteen riittävä alueellinen saavutettavuus tilanteessa, jossa lentoliikenne Suomesta maailmalle muutenkin alkaa elpyä.

Tilapäisratkaisu tarjoaisi aikaa pidemmän aikavälin ratkaisulle sekä uusien markkinaehtoisten mallien kehittämiseen koronapandemian aiheuttaman akuutin kriisitilanteen yli.

Finnairilla on muiden yhtiöiden tavoin mahdollisuus osallistua kilpailutukseen.

Juttua on täydennetty kello 10.58: Juttuun on lisätty tietoja valtion pääomituksesta sekä maakuntalentojen turvaamisesta.