Finnair lentää syyskuussa aiempaa suunnitelmaa vähemmän vuoroja Euroopan kohteisiin, tiedottaa yhtiö.

Yhtiö perustelee valintaansa matkustusrajoitusten vähentämällä kysynnällä, ja aikoo karsia myös kotimaan kohteiden lentoja.

– Koronatilanne on viime viikkoina muuttunut monissa maissa, minkä vuoksi useat maat ovat asettaneet uusia matkustusrajoituksia. Kun Euroopan-lentämistä tukevaa vaihtoliikennettä Aasiasta ja Yhdysvalloista ei vielä ole näiden alueiden tiukkojen koronarajoitusten vuoksi, ja koska paikallinen kysyntä on rajoitusten vuoksi arvioitua maltillisempaa, mukautamme lentämistä sen mukaisesti. Koronatilanteen vuoksi meillä on syyskuussa lentoja noin 30 prosenttia siitä, mitä operoimme vuoden 2019 syyskuussa, toteaa Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen tiedotteessa.

Yhtiö lentää suunnitelmiensa mukaan syyskuussa kaikkiin Euroopan-kohteisiin, joihin se lensi elokuussakin, mutta pienemmällä vuorotiheydellä. Poikkeuksia ovat Nizza ja Turku, joihin yhtiö lopettaa lennot syyskuussa.

Syyskuussa Finnair lentää Kuopioon kerran päivässä sekä Vaasaan ja Maarianhaminaan viisi kertaa viikossa. Yhtiön tavoitteena oli aloittaa myös lennot Tampereelle syyskuussa, mutta kysyntätilanteen vuoksi näiden lentojen aloitus siirtyy.

Lapin ja Kuusamon lentojen kysyntä kasvussa

Finnair lisää lentämistä Ivaloon, Kittilään ja Kuusamoon syyskuussa niin, että Ivaloon ja Kittilään lennetään kahdeksan ja Kuusamoon yhdeksän kertaa viikossa. Rovaniemelle lennetään edelleen 28 viikkovuoroa.

– Lappi ja Kuusamo näyttävät ilahduttavasti kiinnostavan kotimaisia matkustajia ennakoitua enemmän, minkä vuoksi lisäämme uusia vuoroja näihin kohteisiin, Turtiainen toteaa tiedotteessa.

Finnair on yhteydessä nyt peruttujen lentojen asiakkaisiin ja reitittää heidät uudelleen muille lennoilleen. Suurelle osalle Euroopan liikenteen matkustajista löytyy uusi lento samalle päivälle.

Päivitetyn liikenneohjelman mukaiset lennot löytyvät Finnairin verkkosivuilta finnair.fi.