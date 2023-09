Helsinki

Matkatavaroiden käsittelyssä voi olla viiveitä Helsinki-Vantaalla ulosmarssin vuoksi. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Penttinen

Finnair peruu kymmeniä lentoja maahuolinnan työntekijöiden ulosmarssin vuoksi, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Odotettavissa on myös viivästyksiä ja ruuhkia.

Myös laukut voivat viivästyä, kerrotaan STT:lle Finnairin viestinnästä. Sekä Helsinki-Vantaalle saapuvien että sieltä lähtevien lentojen laukut voivat viivästyä.

Finnairilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, kauanko häiriöt jatkuvat.

Finnairin tiedotteen mukaan yksi tiistain Oulun-lento peruttiin. Lisäksi toinen Oulun ja Helsingin välisen edestakainen lento oli myöhässä noin puolitoista tuntia.

Finavia kertoi aiemmin tiistaina, että Helsinki-Vantaan lentokentällä alkoi alkuillasta ulosmarssi, joka vaikuttaa matkatavaroiden käsittelyyn.

Taustalla alennuslippujen myynnin lakkauttaminen

Ilmailualan Unionin IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari kertoo, että pontimena on lentoyhtiö Finnairin yksipuolinen ilmoitus siitä, että alennettujen lippujen myynti huolintapalvelujen työntekijöille lopetetaan.

Haapasaaren mukaan kyse ei ole IAU:n lakosta, mutta mukana ulosmarssissa on sen jäseniä.

Haapasaari ei usko, että työpaikalta nyt lähteneet työntekijät palaavat töihin enää tiistai-illan aikana.

– Uskon, että työntekijät palaavat viimeistään aamulla työvuoroon, sanoo Haapasaari STT:lle.

Finnairin huolintapalvelujen työntekijät ovat saaneet tähän asti ostaa alennuslippuja, ja aiemmin he ovat saaneet myös ilmaisia lippuja.

Haapasaari ei tiedä, kuinka monta työntekijää työpaikalta on poistunut.

Mukana on Finnairin maahuolintaa tekevien yhtiöiden työntekijöitä. Haapasaaren mukaan moni työntekijöistä on ollut aikanaan Finnairin palkkalistoilla, mutta sittemmin tehtävät on ulkoistettu.

Matkatavaroiden luovutus voi hidastua

Finavian mukaan matkatavaroiden luovutusajat voivat pidentyä ja lähtöselvityksessä voi olla viiveitä.

– Matkustajat, joilla on mukana vain käsimatkatavaroita ja ennakkoon tehty lähtöselvitys, voivat siirtyä suoraan turvatarkastukseen, ohjeistaa Finavia.

Matkatavaroista vastaavat lentoyhtiöt. Matkustajia pyydetään olemaan matkatavaroista yhteydessä omaan lentoyhtiöönsä.

Ulosmarssi alkoi kolmelta iltapäivällä.

Juttua päivitetty tiedolla Finnarin lentojen peruuntumisesta ja Oulun-lennon myöhästymisestä kello 18.29.

Päivitetty tiedolla Oulun-lennon perumisesta kello 19.43.