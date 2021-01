Ennen lentokieltoa Finnairilla oli joka päivä kaksi edestakaista suoraa lentoa Lontooseen ja yksittäisiä viikkovuoroja Dubliniin, Edinburghiin ja Manchesteriin. Kuva: Mauri Ratilainen

Finnair oli todennäköisesti myynyt ennakkoon useita tuhansia lippuja Britanniasta Suomeen asetetun matkustajalentokiellon ajalle ennen tietoa lentokiellosta.

Ulkoministeriö toteaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, että pelkästään viime viikolle eli 4.–10. tammikuuta oli myyty yli tuhat lippua. Luku oli saatu Finnairilta. Reilut tuhat ihmistä ei siis viime viikolla päässyt lentämään haluamallaan suoralla lennolla Britanniasta Suomeen.

Traficom oli pyytänyt ulkoministeriön lausuntoa Britanniasta Suomeen saapuvien suorien matkustajalentojen keskeyttämisen jatkamisesta.

– Emme julkista reittikohtaisia matkustus- tai lipputietoja, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kommentoi asiaa keskiviikkona Lännen Medialle.

Lentokielto Britanniasta Suomeen alkoi 21. joulukuuta. Tällä hetkellä on tiedossa, että kielto on voimassa 18. tammikuuta eli ensi maanantaihin saakka. Silloin lentokieltoa on kestänyt neljä viikkoa.

Tällä viikolla Suomeen saapuva lentoliikenne on keskeytetty Britannian lisäksi Irlannista ja Etelä-Afrikasta.

Tarkkaa tietoa ei ole, kuinka moni on siirtänyt matkaa

Suurin osa peruttujen lentojen matkustajista on Finnairin mukaan siirtänyt lentoaan.

– Tarkkaa tietoa ei ole, kuinka moni on siirtänyt matkaa. Luku elää koko ajan, Tallqvist toteaa.

Hän huomauttaa, että ilman lentokieltoakin on joustava mahdollisuus siirtää lentoa. Käyttämättömästä lipusta voi myös hakea lipun hinnan takaisin.

Finnair on lentänyt nyt jonkin verran lentoja Suomesta Britanniaan, minne päin kielto ei ole voimassa. Näitä lentoja lennetään kysynnän mukaan, koska takaisin lennot tehdään tyhjinä tai rahtilentoina.

Britanniaan on ollut yhä matkustusta sekä Suomesta että vaihtomatkustusta Kiinasta, Japanista ja Koreasta.

Jonkin verran Finnair on reitittänyt uudelleen lentoja Britanniasta Prahan ja Brysselin kautta Suomeen.

– Uudelleen reititys on rajallista, koska usealla maalla on lentokielto päällä Britanniasta, Tallqvist sanoo.

Ennen lentokieltoa Finnairilla oli joka päivä kaksi edestakaista suoraa lentoa Lontooseen ja yksittäisiä viikkovuoroja Dubliniin, Edinburghiin ja Manchesteriin.