Lentoyhtiö Finnair tekee rajua tappiota kuukaudesta toiseen. Nopeaa helpotusta ei ole luvassa, sillä yhtiöllä ei enää ole kilpailuetua moniin eurooppalaisiin lentoyhtiöihin verrattuna.

Finnair on raskaasti velkainen, mutta niin on moni muukin yhtiö. Finnairin rasitteena kuitenkin on, että sijaintietu katosi kerralla Venäjän suljettua ilmatilansa 24. helmikuuta jälkeen.