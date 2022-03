Finnair aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, joiden piirissä on 2 800 henkilöä. Kuva: Jussi Leinonen

Finnair aloittaa muutosneuvottelut korkeintaan 90 päivän lomautuksista. Neuvottelujen taustalla on Venäjän ilmatilan sulun aiheuttamat muutokset Finnairin liikenteeseen.

Neuvottelujen piirissä ovat kaikki 2 800 liikennelentäjää ja matkustamohenkilöstön jäsentä Suomessa. Finnair arvioi tiedotteessaan, että arvioitu kuukausittainen lisälomautustarve on huhtikuusta alkaen 90–220 lentäjää ja 150–450 matkustamohenkilöstön jäsentä.

Lopullinen lomautustarve riippuu Finnairin mukaan poikkeustilanteen kehittymisistä ja mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista.

Venäjä on sulkenut ilmatilansa suomalaisilta lentokoneilta 28. toukokuuta saakka. Finnair on perunut kaikki lentonsa Venäjälle 28. toukokuuta saakka. Lisäksi osa Aasian lennoista on peruttu 6. maaliskuuta saakka. Finnair lentää Singaporen, Bangkokin, Phuketin ja Delhin lentoja kiertoreittiä. Lisäksi 9. maaliskuuta yhtiö alkaa lentää Tokioon kiertoreittiä Venäjän ilmatilaa välttäen.

Finnair selvittää, voisiko myös osan Kiinan ja Korean lennoista lentää toisella reitityksellä. Finnair kertoo, että lentojen reitittäminen Venäjän ilmatilaa välttäen lisää lentoaikaa pahimmillaan useilla tunneilla.