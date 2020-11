Anni Kytömäkeä on kehuttu hänen tarkasta luontokuvauksestaan. Metsä on ollut hänelle lapsesta asti tärkeä paikka. Edelleen suurin metsään menemisen syy on minulle psyykkinen tarve omalle rauhalle, tilalle ja hiljaisuudelle.

Kuva: Mauri Ratilainen