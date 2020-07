Juha Hurme on tuottelias kirjoittaja. Seuraavaksi häneltä ilmestyy 2. syyskuuta romaani Suomi, joka jatkaa Finlandia-kirjallisuuspalkinnon vuonna 2017 voittaneen Niemen tositarinaa. – Itse asiassa on väärin puhua jatkosta, koska kyseessä on täysin itsenäinen teos. Niemi loppui Ruotsin vallan päättymiseen ja Suomi ulottuu siitä nykypäivään asti.

Kuva: Heli Rintala