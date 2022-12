Helsinki

Ukrainan infrastruktuuri on kärsinyt Venäjän hyökkäyksessä pahoja vahinkoja ja sähkökatkot ovat yleisiä. Kuva on otettu Kiovasta 29. marraskuuta. Kuva: OLEG PETRASYUK

Kantaverkkoyhtiö Fingrid toimittaa Ukrainalle varaosia, joilla maassa voi korjata Venäjän iskujen tuhoamaa sähköverkkoa.

Fingrid kertoo tiedotteessaan saaneensa Ukrainan pyynnön kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n kautta. Ukraina on syksyn mittaan kärsinyt laajoista sähkökatkoista, koska Venäjä on tehnyt lukuisia ohjusiskuja maan energiainfrastruktuuriin. Fingrid toimittaa Ukrainaan muun muassa sähköasemien laitteita, kuten verkkoa suojaavia suojareleitä ja virtaa mittaavia virtamuuntajia.

Osat ovat yhtiön mukaan peräisin Suomessa purettavilta asemilta, ja ne menisivät muuten kierrätykseen. Fingridin johtajan Timo Kiiverin mukaan yhtiön energiaturvallisuus ei vaarannu toimitusten vuoksi.

– Pidämme itsellämme myös riittävät varaosat laitevikojen varalle, Kiiveri sanoo tiedotteessa.

Suomesta on jo lähtenyt laiteapua Ukrainaan

Fingrid arvioi saavansa laitteet liikkeelle tammikuussa 2023, kunhan yhtiö on saanut vahvistuksen yhteistyöjärjestöltä siitä, että laitteiston voi toimittaa. Lisäksi kantaverkkoyhtiö arvioi voivansa toimittaa lisää varaosia ensi vuoden aikana.

Suomi on jo syksyn aikana lähettänyt apua Ukrainan runtelemalle energiasektorille, ja apua ovat toimittaneet lukuisat muutkin energiayhtiöt. Ukrainaan on lähtenyt Suomesta erilaisia virtamuuntajia ja releitä, minkä lisäksi Suomi on toimittanut maahan generaattoreita. Suomi suunnittelee lähettävänsä myös lisää suuria generaattoreita ja lämmityslaitteita joulukuun ja alkuvuoden aikana.