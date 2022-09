Kantaverkkoyhtiö Fingrid käynnisti aamulla kello 7.39 Huutokosken ja Forssan varavoimalaitokset tasapainottamaan Suomen sähköjärjestelmää. Tilanne saatiin yhtiön mukaan rauhoittumaan, ja voimalat ajettiin alas hieman kello yhdeksän jälkeen.

Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin kertoo tehotilanteen olleen sellainen, että yhtiö joutui tilaamaan säätösähköreservejä markkinoilta.

– Tilattiin kaikki sähkö säätölistalta, mutta sekään ei riittänyt. Tämän takia jouduimme käynnistämään omaa varavoimakapasiteettia, mikä on varattu häiriöreserveihin, Pahkin sanoo.

Hänen mukaansa tilanne aiheutui siitä, ettei Olkiluodon kolmosreaktori toiminutkaan aamulla suunnitelman mukaisesti.

Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ylläpitävät säätösähkömarkkinoita. Muun muassa vesivoimalat voivat säätää nopeasti sähköntuotantoaan. Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava koko ajan tasapainossa.

Säätösähköä tarvitaan pitämään sähkön tuotanto ja kulutus tasapainossa. Reservitoimittajat antavat säätösähkömarkkinoille tarjouksia säätökykyisestä kapasiteetistaan ja saavat korvauksen, jos heidän säätötarjouksensa käytetään.

Säätösähkön hinta nousi aamulla poikkeuksellisen korkeaksi, 5 000 euroon megawattitunnilta. Täysin poikkeuksellista tämä ei kuitenkaan ole, sillä esimerkiksi viime marraskuussa hinta nousi parin tunnin ajaksi 5 000 euroon, mikä on säätösähkön tekninen hintakatto.

Varsinainen sähköpula ei uhannut

Varsinainen sähköpula ei uhannut aamulla, sillä tilanteen aikana ei otettu sähköpulan uhkaa koskevaa kolmiportaista asteikkoa käyttöön. Asteikon portaat ovat "sähköpula mahdollinen", "sähköpulan riski suuri" ja "sähköpula".

Pahkin kertoo, että Fingrid pyysi tilanteen ollessa päällä sähkömarkkinoilta lisää ylössäätötarjouksia. Niitä tuli jonkin verran, ja tilanne saatiin rauhoittumaan.

