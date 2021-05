Helsinki

Sebastian Tynkkynen. Kuva: Jarmo Kontiainen

EU:n elpymispaketista äänestetään eduskunnan täysistunnossa tiistaina, kertoo eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov (sd.) Ylelle.

Keskiviikkona alkanut maratonkeskustelu päättyi eduskunnassa viime yönä. Elpymispaketin läpimeno vaatii eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön.

Äänestyksessä päätetään, hyväksyykö Suomi EU:n 750 miljardin euron elpymispaketin ja unionin seitsemän vuoden budjettikehykset.

Perussuomalaiset venyttivät keskustelu puhumalla yöt läpeensä. Pisimmän puheen piti oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps.), joka puhui liki kahdeksan ja puoli tuntia yhtä soittoa. Puhe alkoi hieman kuuden jälkeen perjantaina ja päättyi lauantain puolella kello 2.30. Kyseessä on ilmeisesti pisin eduskunnassa koskaan pidetty puhe.

– Nyt kotia nukkumaan. Toivottavasti poikaystävä ei ole puheliaalla tuulella, Tynkkynen twiittasi aamupuolella puheen jo pidettyään.

Eduskunnan varapuhemies Filatov sanoo Ilta-Sanomissa, että suositus puheenvuoron pituudeksi on viisi minuuttia. Tynkkynen ylitti suosituksen siis yli kahdeksalla tunnilla ja piti yli sata kertaa suositusta pidemmän puheenvuoron.

– Eduskunnassa on selkeät suositukset aikarajoista, jotka puhemiesneuvosto on hyväksynyt. Hän puhui viiden minuutin suosituksen päälle välittämättä siitä, että tällainen on olemassa. Täytyy sanoa, että se on ihmisten ajan väärinkäyttöä, koska toiset odottavat puheenvuoroansa ja olettavat, että noudatetaan pelisääntöjä, Filatov sanoo IS:lle.

Tynkkynen itse kirjoitti Twitterissä, että vaikka puhe oli pitkä, se eteni loogisesti ja oli perusteellinen. Puheessaan Tynkkynen kävi läpi muun muassa niitä aikoja, kun Suomi liittyi EU:hun ja myöhemmin osaksi euroaluetta.