– Ajattelin, että onhan siinä vähän sellaista teekkarihuumorin tynkää. Nyt kun olen pohdiskellut asiaa enemmän, on moniakin syitä, miksi tapahtuma on juuri Vaalassa. Se on maaseutupaikkakunta, ja maaseutuelokuva ja kultakauden elokuvat ovat teemamme, Pölönen sanoo.

Pölönen on löytänyt yhteyden myös Valentin Vaalan (1909–1976) ja festivaalin esityspaikkana toimivan Vaalan vanhan veturitallin välille. Alkukeväästä 1929 valmistunut Vaalan esikoisohjaus Mustat silmät ei ollut ohjaajan itsensä eikä yleisön mieleen, niinpä tämä hävitti aikaansaannoksensa alkuperäisnegatiivit heittämällä ne mereen.