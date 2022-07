Rock in the Cityn tölkkipantit aiheuttivat hämmennystä osalle kävijöitä. Kuvan henkilöt eivät liity aiheeseen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Viime viikonloppuna järjestetyillä Rock in the City -festivaaleilla asiakkaat törmäsivät anniskelualueella festareilla viime vuosina yleistyneeseen ilmiöön. Juoman hintaan on lisätty panttihinta, Rock in the Cityssä kaksi euroa, jonka asiakas saa itselleen takaisin palauttaessaan tyhjän tölkin tai pullon.

Rock in the Cityssä vierailleet kävijät ottivat yhteyttä Kalevaan ja kertoivat, että pullorahojen toivossa tölkkejä keränneet saivat lopulta tylyä kohtelua anniskelualueella.