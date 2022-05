Kuvassa rakenteilla oleva hallintorakennus Hanhikiven ydinvoimalatyömaalla. Arkistokuva. Kuva: Vesa Joensuu

Fennovoima ilmoittaa irtisanoneensa Hanhikiven ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa.

Fennovoiman mukaan yhteistyö RAOS Projectin kanssa on päättynyt välittömin vaikutuksin. Näin ollen työt Pyhäjoella sijaitsevalla Hanhikivi 1 -työmaalla päättyvät. Myös suunnittelu- ja lisensointityö RAOS Projectin kanssa päättyy.

Fennovoima kertoo tiedotteessaan, että laitostoimitussopimus on päätetty, koska RAOSilla on ollut merkittäviä viivästyksiä ja kyvyttömyyttä toteuttaa Hanhikivi 1 -hanke. Fennovoiman mukaan merkittävät viivästykset ydinvoimalatyömaalla ovat jatkuneet ja kasvaneet, minkä lisäksi sota Ukrainassa on pahentanut hankkeen riskejä.

Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä kertoo, että laitostoimitussopimuksen päättämistä ei tehty kevyin perustein.

– Ymmärrämme täysin päätöksen vaikutukset, ja teemme parhaamme niiden hallitsemiseksi, Härmälä toteaa tiedotteessa.

Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Spechtin mukaan yhtiön on tarkoitus tukea henkilöstöä tilanteessa ja ylläpitää Pyhäjoen työmaa-aluetta. Specht kertoo, että vaikutusten arvioidaan ulottuvan Fennovoiman työntekijöiden lisäksi myös kaikkiin toimitusketjun toimijoihin ja Pyhäjoen alueeseen.

Myös Pyhäjoen kunta kommentoi Fennovoiman päätöstä lyhyesti tiedotteessaan. Kunta pitää ymmärrettävänä sitä, ettei ydinvoimalaa voida enää viedä eteenpäin venäläisen laitostoimittajan kanssa. Kunta kuitenkin haluaa, että ydinvoimahankkeen toteuttamiseksi Hanhikivenniemelle selvitettäisiin muita vaihtoehtoja. Tätä perustellaan sillä, että Hanhikivenniemi on kaavoitettu energiantuotantoon ja ydinvoimalan sijoituspaikaksi. Lisäksi kyseessä on valmis rakentamispaikka.

Fennovoima aikoo kertoa tilanteesta lisää maanantaina.

Ministeriö pitää päätöstä perusteltuna

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo pitävänsä Fennovoiman päätöstä sopimuksen irtisanomisesta perusteltuna. Fennovoima toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen vuonna 2015. Viimeisin päivitys hakemukseen on tehty huhtikuussa 2021.

Ministeriön mukaan omistajien toiminta laitostoimitussopimuksen suhteen on sekä perusteltua että johdonmukaista.

– Sopimuksen terminointi on ymmärrettävä toimenpide tässä tilanteessa, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Myös työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kommentoi Fennovoiman päätöstä tuoreeltaan Twitterissä. Lintilän mukaan projektin vieminen eteenpäin olisi ollut käytännössä mahdotonta ja Fennovoiman päätös on selkeä.

Ministeriö aikoo selvittää ja arvioida lähiaikoina sopimuksen päättämisen ja yhtiön toimenpiteiden vaikutukset.

Ydinvoimalahanke puhuttanut koko kevään

Pyhäjoen ydinvoimalahanke on ollut otsikoissa tasaiseen tahtiin kevään aikana. Jo aiemmin hanke on näkynyt säännöllisesti mediassa muun muassa sen viivästymisen vuoksi, mutta Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa Pyhäjoen ydinvoimalahanke on ollut entistä kovemmassa vastatuulessa.

Heti sodan ensimmäisinä päivinä helmikuussa työ- ja elinkeinoministeri Lintilä totesi, ettei voisi esitellä ydinvoimalan rakentamislupaa tässä tilanteessa.

Tuolloin Lintilä totesi STT:lle, että hanke vähintään lykkääntyy merkittävästi sodan vuoksi.

Huhtikuun alussa Fennovoiman Pyhäjoen työmaalla työskenteli vielä päivittäin noin 400 työntekijää.

Reilu viikko sitten Helsingin Sanomat uutisoi, kuinka Pyhäjoen ydinvoimalan venäläisen pääurakoitsijan Suomen-yhtiöt ovat jättäneet maksamatta laskuja.

Juttua päivitetään.