Työt Fennovoiman ydinvoimatyömaalla ovat jatkuneet siitä huolimatta, että sopimus laitostoimittajan kanssa on päätetty. Kuva: Vesa Joensuu

Ydinvoimayhtiö Fennovoima on perunut Pyhäjoelle suunnittelemansa Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan.

Rakentamislupahakemus jätettiin valtioneuvostolle kesäkuussa 2015, ja sitä täydennettiin myöhemmin kaksi kertaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo vastaanottaneensa Fennovoiman hakemuksen peruutuksen. Ministeriön mukaan valtioneuvosto voi tehdä asiasta muodollisen päätöksen lähiviikkoina.

Fennovoima kertoi reilut kolme viikkoa sitten, että se päättää venäläisen RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen. Päätöstä perusteltiin RAOS Projectin merkittävillä viiveillä projektin aikana sekä kyvyttömyydellä toteuttaa hanke.

Laitostoimitussopimukseen liittyvät työt Pyhäjoen työmaalla ovat päättyneet.

Fennovoima aikoo kuitenkin jatkaa toimintaa työmaallaan Pyhäjoen Hanhikivenniemellä. Lähiviikkoina työmaalla viimeistellään Fennovoiman muiden toimittajien kanssa toteuttamia rakennustöitä.

Laitostoimituksen päättämisellä on merkittäviä vaikutuksia Fennovoiman työntekijöihin. Yhtiö käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Niiden arvioidaan päättyvät 21. kesäkuuta.

Fennovoimassa yhä venäläisomistusta

RAOS Project on Rosatomin tytäryhtiö. Ydinvoimayhtiö Rosatom on Venäjän valtion omistama yhtiö, ja sillä on vahvat yhteydet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Rosatom omistaa yhä kolmanneksen Fennovoimasta tytäryhtiönsä RAOS Voima Oy:n kautta.

Loput Fennovoimasta omistaa suomalainen Voimaosakeyhtiö SF. Sen osakkaita on muun muassa valtionyhtiö Fortum. Myös monet kunnalliset energiayhtiöt ovat Voimaosakeyhtiö SF:n omistajia.

Rosatom sanoi aiemmin toukokuussa, että se pitää Fennovoiman laitostoimituksen päättämistä laittomana. Myös RAOS Projectin edustaja totesi kolme viikkoa sitten Kalevalle, että yhtiö pitää päätöstä käsittämättömänä.

Juttua täydennetty työ- ja elinkeinoministeriöön liittyvillä tiedoilla kello 10.52.