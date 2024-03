Fazer vetää myynnistä Froosh Strawberry, Banana & Guava -smoothieita.

Tiedotteen mukaan tuotteissa käytetystä raaka-aineesta on löydetty liian suuria pitoisuuksia patuliinia, joka on hometoksiini. Patuliini on suurina pitoisuuksia ja pitkäaikaisessa käytössä terveydelle haitallista.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita ja eriä:

Froosh Strawberry, Banana & Guava Smoothie, 250 ml. Parasta ennen -päivämäärät: 4.8.2024, 6.10.2024, 13.10.2024 ja 27.10.2024.

Froosh Strawberry, Banana & Guava Smoothie, 150 ml. Parasta ennen -päivämäärät: 3.8.2024, 2.9.2024, 8.9.2024, 13.10.2024, 21.10.2024 ja 27.10.2024.

Tuotteen nimi: Froosh Strawberry, Banana & Guava Smoothie, 750 ml. Parasta ennen -päivämäärä: 25.8.2024.

Fazer ohjeistaa tiedotteessa kuluttajia hävittämään tuotteet. Takaisinvedosta johtuvaa hyvitystä voi hakea Fazerin asiakaspalvelun kautta.