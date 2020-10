Myymäläleipomot sijaitsevat ruokakaupoissa. Arkistokuva.

Fazer palkkaa noin sata uutta leipuria ensi vuonna ja tämän vuoden lopulla avattaviin uusiin myymäläleipomoihin. Osa leipureista on käynyt Fazer Leipomoiden vuonna 2018 perustaman artesaanileipurikoulun.

Tällä hetkellä Fazerilla on 101 myymäläleipomoa ympäri Suomen. Myymäläleipomot sijaitsevat ruokakaupoissa.

– Vastuullisuus, paikallisuus ja aitous ovat kasvavia trendejä, ja ihmiset ostavat yhä enemmän käsin leivottuja tuotteita. Käsin leivottu leipä ei kuitenkaan synny ilman ihmistä, ja me tarvitsemme koko ajan lisää artesaanileivonnan osaajia, Fazer Leipomoiden myymäläleipomoliiketoiminnasta vastaava johtaja Marika Hagelberg sanoo tiedotteessa.

Fazer on toteuttanut koulutuksen yhteistyössä Forssan ammatti-instituutin kanssa. Artesaanileipurikoulun kaksivuotisessa ohjelmassa on tällä hetkellä mukana 27 opiskelijaa. He saavat elintarvikealan perustutkintotodistuksen lisäksi erillisen todistuksen Fazerin artesaanileipurikoulusta.

Opiskelijat saavat palkkaa koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Valmistuttuaan he työllistyvät myymäläleipomoihin.