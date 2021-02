Sydney/Helsinki

Kuva: SASCHA STEINBACH /EPA

Facebook ilmoitti keskiviikkona, että se alkaa rajoittaa uutismateriaalin jakamista Australiassa. Syynä on Australiassa valmisteilla oleva laki, jossa velvoitetaan teknologiayrityksiä maksamaan uutisista.

Facebook kertoi päätöksestään Australian viranomaisten kanssa käymiensä pitkien neuvottelujen jälkeen. Neuvottelujen tuloksena yhtiö kieltäytyi suostumasta Australian vaatimuksiin.

Päätöksen seurauksena australialaismediat eivät voi enää julkaista linkkejä juttuihinsa Facebookissa eivätkä käyttäjät voi jakaa uutissisältöä. Lisäksi australialaismedioiden sisältöjen jakaminen on estetty Facebookin käyttäjiltä kaikkialla maailmassa.

– Lakiehdotus ymmärtää perimmiltään väärin alustamme ja siellä uutismateriaalia jakavien julkaisijoiden välisen suhteen, sanoi Facebookin Australian ja Uuden-Seelannin johtaja William Easton.

– Meille jää jyrkkä valintatilanne: joko yritämme noudattaa lakia, joka jättää huomioimatta tämän suhteen realiteetit, tai lopetamme uutissisältöjen sallimisen Australiassa. Raskain sydämin olemme valinneet jälkimmäisen vaihtoehdon, Easton jatkoi.

Google saavutti sovun

Facebookin päätös poikkeaa Googlen toiminnasta. Google on viime päivinä neuvotellut sopimuksista mediaryhmien kanssa. Australialaismediassa kerrottiin vielä aiemmin tällä viikolla, että myös Facebook olisi lähestynyt sopua maan mediayhtiöiden kanssa.

Australian tilannetta on seurattu mielenkiinnolla myös muualla. Monet suuret mediayhtiöt ympäri maailmaa katsovat Facebookin ja Googlen menestyneen medioiden siivellä maksamatta sisällöistä ja vieden samalla leijonanosan mainosmarkkinoista.

Australian kilpailuviranomainen on arvioinut, että jokaisesta sadasta mainontaan käytetystä dollarista Google vie 53, Facebook 28 ja loput 19 jaetaan kaikkien muiden kesken. Viranomaisen mukaan mediataloilta viedään tulot, joita tarvitaan journalismin tekemiseen.

– Facebookin on harkittava tarkkaan, mitä tämä tarkoittaa heidän maineensa kannalta. He käytännössä sanovat, että Facebookissa ei julkaista informaatiota organisaatioilta, joilla on palkkalistoillaan toimittajia ja joilla on faktantarkistusprosessit. He sanovat, että heidän alustallaan oleva informaatio ei tule luotettavista lähteistä, kommentoi Australian viestintäministeri Paul Fletcher Facebookin päätöstä televisiossa, kertoo australialainen uutissivusto News.com.au.

Vaikeuttaa pelastusviranomaisten työtä

Facebookin asettama esto on vaikeuttanut Australian pelastusviranomaisten tiedotusta.

Pelastusviranomaiset ovat käyttäneet Facebookia kansan varoittamiseen muun muassa koronavirusepidemian etenemisestä sekä maastopaloista.

Uutissisältöjen rajoitus on vaikuttanut maan palolaitosten, terveysviranomaisten sekä ilmatieteen laitoksen Facebook-sivujen toimintaan. Sivuja on käytetty paljon tiedottamiseen maassa, joka kärsii säännöllisesti laajoista luonnonkatastrofeista.