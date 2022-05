Torino

The Rasmus -yhtyeen Jezebel on Suomen kilpailukappale lauantai-illan euroviisuissa. Kuva: Alessandro Di Marco

Ensi yönä selviää, kuka on tämän vuoden euroviisuvoittaja, kun Italian Torinossa järjestetyt Euroviisut huipentuvat tänä iltana kisattavaan finaaliin.

Viisufinaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Esitykset jatkuvat pitkälle yli puolenyön, ja voittaja selviää lähemmäs kello kahta aamuyöllä. Suomalaiset voivat äänestää suosikkiaan kaikkien esitysten jälkeen, mutta omaa maataan ei saa äänestää.

Suomea edustaa The Rasmus kappaleellaan Jezebel. Yhtye nappasi finaalipaikan torstain semifinaalista ja edustaa finaalin ainoaa rock-bändiä.

Bändin laulaja Lauri Ylönen viestitti viimeisten finaaliharjoitusten olleen "paras veto kaikista".

– Tämän paremmilla fiiliksillä ei voisi lähteä finaaliin, Ylönen kirjoitti.

The Rasmus esiintyy finaalin alkupuoliskolla heti neljäntenä. Alkupuoliskon esiintymispaikat eivät ole yleensä olleet Euroviisuissa menestyksen kannalta parhaita. Esiintymispaikasta huolimatta viisuasiantuntija Anna Muurinen arvioi eilen STT:lle, että The Rasmus nousee kymmenen parhaan maan joukkoon. Bändin vahvuutena on energinen esiintyminen ja hyvä liveshow.

– Tuommoinen esitys, niin ei esiintymispaikalla ole dramaturgian kannalta väliä. Luulen, että se muistetaan läpi kisan, Muurinen sanoi.

The Rasmuksen etuna on myös se, että se esiintyy kahden balladin, Portugalin ja Sveitsin, välissä.

Vedonlyöjät eivät kuitenkaan usko The Rasmuksen menestykseen, eikä Suomen uskota nousevan kymmenen parhaan maan joukkoon. Lauantain tilastoja seuratessa The Rasmus voisi vedonlyöjien mukaan yltää noin 15 parhaan joukkoon.

Lopullisiin tuloksiin eivät kuitenkaan vaikuta vedonlyöjät, vaan puolet pisteistä tulee yleisön puhelinäänestyksestä ja puolet kansallisilta ammattilaisraadeilta.

Suomen aikaa kello 22 alkavaa finaalia voi seurata suorana TV1:llä ja Yle Areenassa sekä kuunnella Ylen radiokanavilta.

Finaalissa esiintyy välinumerona myös viime vuoden viisuvoittaja, Italian Måneskin.

Ukraina voitti viimeksi 2016

Viisufinaaliin eteni tiistaina ja torstaina järjestetyistä semifinaaleista yhteensä 20 maata. Lisäksi finaalissa on suoraan mukana "The Big Five" eli viisi suurinta rahoittajamaata Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.

Koko kevään ylivoimaisena voittajasuosikkina on ollut Ukraina. Maata edustaa Kalush Orchestra kappaleella Stefania, joka yhdistää hip hopia ja ukrainalaista kansanmusiikkia.

Euroviisut ovat tänä vuonna erittäin poliittisesti latautuneet Ukrainan sodan takia, mutta Ukrainan suosio ei johdu ainoastaan poliittisista syistä tai solidaarisuudesta. Ukraina on ollut menestynyt viisumaa, ja se on voittanut kilpailun aiemmin kahdesti. Viimeksi se voitti vuonna 2016 Jamalan kappaleella 1944, joka kertoi Stalinin vainoista Krimin niemimaalla.

Ukrainan lisäksi viideksi parhaaksi maaksi on vedonlyönneissä veikattu jo pitkään Ruotsia, Britanniaa, Italiaa ja Espanjaa. Maat ovat olleet yleisön suuria ennakkosuosikkeja. Ruotsille viisusuosio ja -menestys ovat entuudestaan tuttuja, mutta Big Five -maat eivät ole viime vuosina yleensä menestyneet.

Ruotsin Cornelia Jakobs esittää Hold Me Closer -voimaballadin pelkistetyllä live-show'lla. Britanniaa edustaa Tiktok-tähti Sam Ryder äänihuulia revittelevällä Space Man -kappaleella.

Italiaa edustaa myös vuonna 2019 maata edustanut Mahmood yhdessä Blancon kanssa italiankielisellä balladilla Brividi. Espanja luottaa menevään tanssipopiin Chanelin espanjankielisellä SloMo-kappaleella ja huippunsa hiotulla koreografialla.

Monipuolinen viisufinaali

Kaikkiaan viisufinaalista on tulossa erittäin monipuolinen, ja se tarjoilee kattauksen eurooppalaisten kulttuurien moninaisuutta. Kymmenkunta kappaletta esitetään omalla kielellä ja mukana on etnovivahteita.

Musiikillisesti viisuvuosi on ollut balladivoittoinen. Näistä yleisön suosikkeja finaalissa ovat Kreikka, Hollanti, Puola ja Australia.

Muita ennakkoon pidettyjä edustajia ovat Norja, Moldova, Serbia ja Romania. Norja tuo kisaan tämän vuoden huumoriviisun, Moldova taas paikalliset Eläkeläiset-humppaajat. Serbian Kontrakta esittää performanssityylisen lavashow'n omalaatuisella taidepop-kappaleellaan, ja Romania tarjoilee yleisölle vanhanaikaista camp-tanssiviisua.

Vedonlyöjät uskovat vähiten Saksaan, ja se on ylivoimaisesti eniten veikattu maa häviäjäksi. Saksa on viime vuodet pärjännyt heikosti viisuissa, eikä yleisö ole löytänyt tämän vuoden Malik Harrisin Rockstars-kappalettakaan.