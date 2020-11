Joulupukki tervehti muovisesta kuplasta ohikulkijoita aiemmin tässä kuussa Tanskan Aalborgin eläintarhassa. Kuva: Henning Bagger

Euroopassa hallitukset yrittävät sovittaa yhteen koronarajoitukset ja kansalaisten tarpeen viettää joulua. Useita joulutraditioita on peruttu, mutta rajoituksia myös höllennetään juhlapyhien ajaksi.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut kolmannen korona-aallon leviävän Euroopassa ensi vuoden alussa. Neljännes todetuista tartunnoista ja covid-19-kuolemista on raportoitu Euroopan maissa.

WHO:n epidemiologi Maria van Kerkhove sanoi päätösten olevan erittäin hankalia.

– Joissakin tilanteissa vaikea päätös olla kokoontumatta perheen kanssa on kuitenkin turvallisin, hän sanoi.

WHO on varoittanut Eurooppaa keventämästä rajoituksia toistamiseen liian nopeasti. Se on toistuvasti kehottanut Eurooppaa ottamaan mallia Aasian maista, kuten Etelä-Koreasta, jossa tartunnat on saatu nopeasti painettua alas.

Saksassa saa tavata sukulaisia

Saksassa perinteiset joulumarkkinat on peruttu tältä vuodelta, mutta perheet saavat kokoontua. Liittokansleri Angela Merkel lupasi aiemmin, että saksalaisilta ei evätä joulun viettoa.

Saksa päätti keskiviikkona tiukentaa koronavirusrajoituksia pahenevan tautitilanteen vuoksi. Niihin on kuitenkin luvassa kevennys joulun ja uuden vuoden ajaksi. Silloin kokoontua saa kymmenen hengen porukoissa viiden sijaan. Rajoitus ei koske lapsia.

Ihmisiä on kehotettu välttämään sosiaalisia kontakteja noin viikon ajan ennen sukulaisten tapaamista. Uuden vuoden ilotulitukset on peruttu.

Saksa sulki ravintolat ja baarit marraskuun alussa, mutta koulut ja kaupat ovat pysyneet auki.

Itämaan tietäjien kulkueet pannassa

Espanjassa ei nähdä perinteisiä Itämaan tietäjien kulkueita. Hallitus linjasi tällä viikolla, että joulua ja uutta vuotta saa viettää korkeintaan kuuden hengen joukossa, mieluiten ulkotiloissa kuten terasseilla.

Ranska voi keventää rajoituksi joulukuussa, jos päivittäiset tartunnat painuvat 5 000 marraskuun kolminkertaisista luvuista. Pariisissa ei jäädytä kaupungin luistelukenttiä, jotka ovat suosittuja turistikohteita.

Moskovassa yleisötilaisuudet on peruttu, mutta kaupunkilaisia on kehotettu käymään niiden sijaan kävelyillä katselemassa jouluvaloja.

Belgiassa kuolleisuus koronavirukseen on ollut muuta Keski-Eurooppaa huomattavasti suurempi. Pääministeri Alexander De Croo näyttää mallia viettämällä joulua vain vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa.

Belgian jouluperinteisiin kuuluvaa Pyhän Nikolauksen vierailua lasten luona 6. joulukuuta ei ole peruttu, mutta hallitus kehotti myös jouluhahmoa muistamaan turvavälit, kasvomaskin ja käsienpesun.

Italian pääministeri Giuseppe Conte kehotti kansalaisia käyttämään vähemmän alkoholia juhlien vietossa ja pidättäytymään halailusta ja suudelmista. Italiassa on kuollut yli 50 000 ihmistä koronavirukseen, Britannian jälkeen eniten Euroopassa.

Laskettelurinteisiin ei pääsyä

Vuodenvaihteen laskettelureissut ovat pannassa. Italialaisia on kehotettu jättämään laskettelumatkat väliin. Ranskassa hiihtokeskukset pysyvät kiinni ainakin tammikuuhun asti.

Italian hallitus on pyytänyt Euroopalta yhteistä päätöstä laskettelukeskusten sulkemisesta. Saksa haluaa myös pitää ihmiset poissa hiihtokeskuksista, mutta ei ole päässyt asiassa yhteisymmärrykseen Itävallan kanssa. Itävalta laskee hiihtokeskusten sulun maksavan kaksi miljardia euroa ja vaatii siitä EU:lta korvauksia.

Saksa on kehottanut välttämään laskettelumatkoja Itävaltaan, Italiaan ja Sveitsiin. Koronapandemian alussa saksalaiset saivat paljon tartuntoja Itävallan Ischglissa.

Britanniassa perätään ruuhkaa junissa

Britanniassa hallitus suunnittelee rajoitusten höllentämistä joulun ajaksi yhdessä Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin kanssa.

Maassa kuukauden jatkunut koronasulku päättyy ensi viikolla 2. joulukuuta. Sen jälkeen Britanniassa astuu voimaan eriasteisia rajoituksia alueiden koronariskin mukaan. Joulun ajan rajoituksia tarkastellaan kuun puolivälissä.

Hallituksen koronavirusasiantuntija on varoittanut, että ihmisten liikkuminen ja tapaaminen voi pahentaa tautitilannetta. Ruuhkaa pelätään etenkin rautateillä.