Terveydenhuoltohenkilöstö testaa paikallisia asukkaita koronaviruksen varalta Manauksen osavaltiossa Brasiliassa. Kuva: RAPHAEL ALVES

Ympäri Eurooppaa kantautuu nyt uutisia siitä, miten koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia puretaan. Ihmiset pääsevät jälleen terasseille, matkustusrajoitukset poistuvat. Nyt keskustellaan siitä, milloin EU:n sisärajat voidaan jälleen avata.

Se voi tuudittaa valheelliseen turvallisuudentunteeseen siitä, että pandemia on väistymässä. Näin ei ole.

Oleellinen luku on 130 400. Se on suurin yksittäinen päivän aikana kirjattu uusien koronavirustartuntojen lukumäärä. Kyseenalainen ennätys tehtiin 3.6. eli tämän viikon keskiviikkona.

Koronavirusseurantaa tekevän Johns Hopkins -yliopiston mukaan maailmassa on todettu yli 6,6 miljoonaa koronavirustartuntaa, ja viruksesta on parantunut noin 2,9 miljoonaa ihmistä. Noin 400 000 on kuollut.

Eri puolilla maailmaa aktiivisia koronavirustapauksia on siis 3,3 miljoonaa, puolet kaikista todetuista tartunnoista.

Mielenosoitusten pelätään pahentavan tartuntatilannetta

Eurooppa on kyllä saanut tartuntojen määrän kuriin, samoin on käynyt osassa Yhdysvaltoja.

Myös Yhdysvallat on alkanut poistaa viruksen vuoksi asetettuja rajoituksia, vaikka osavaltiokohtaiset tartuntatilanteet siellä vaihtelevat hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi Bostonin alueella on aihetta optimismiin, kun uusien tartuntojen määrä mitataan enää kymmenissä eikä sadoissa.

Chicagon alueella puolestaan ei ole toivoakaan pikaisesta paluusta normaaliin. Myös Minneapolisissa ja New Yorkissa tartuntatilanne on yhä paha, ja laajojen poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten pelätään pahentavan sitä.

Yhdysvalloissa todettiin torstaina 21 000 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on yhä korkea, vaikkakin merkittävästi alempi kuin ennätysvuorokauden 36 000.

Brasiliassa toiseksi eniten tartuntoja

Kuten jo aiemmin on ennustettu, alkaa pandemian painopiste siirtyä yhä voimakkaammin Latinalaiseen Amerikkaan.

Tilanne on yhä pahin Brasiliassa, missä uusia tartuntoja on useana päivänä todettu noin 30 000. Brasiliassa on todettu yli 600 000 tartuntaa, toiseksi eniten maailmassa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on siellä kuollut vajaat 35 000 ihmistä, kolmanneksi eniten maailmassa.

Tartuntojen ja kuolemantapausten määrä on viime päivinä kiihtynyt. Silti Rio de Janeiron pormestari on purkanut tällä viikolla rajoituksia ja päästänyt esimerkiksi 10 000 katukauppiasta töihin.

Meksikossa tartunta- ja kuolinluvut ovat paljon Brasiliaa alhaisemmat, mutta kasvavat voimakkaammin kuin koskaan. Presidentti Andres Manuel Lopez Obrador on sanonut tilanteen olevan hallinnassa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on Meksikossa kuollut vajaat 13 000 ihmistä.

Brasilian jälkeen eniten tartuntoja Latinalaisessa Amerikassa on Perussa, alle 200 000. Se on kuitenkin selvinnyt suhteellisen pienellä määrällä kuolemantapauksia.

Afrikassa yhä vähän tartuntoja

Vielä toistaiseksi parhaiten koronavirukselta on välttynyt Afrikka, jossa todettuja tartuntoja on alle 170 000.

Pahiten viruksesta ovat kärsineet Etelä-Afrikka ja Egypti, joista jälkimmäinen näyttää saaneen tartuntakäyränsä laskuun.

Afrikan terveydenhuoltojärjestelmät ovat maailman haavoittuvimpia. Maanosassa on vähiten lääkäreitä asukkaita kohden ja tarvikkeista sekä laitteista on pulaa.

Monet Afrikan maat ehtivät asettaa rajoitustoimenpiteitä hyvin varhaisessa vaiheessa. Asiantuntijat ovat kuitenkin epävarmoja siitä, onko pandemia todellisuudessa hallinnassa, vai eikö se vain näy tilastoissa vähäisen testaamisen ja hoitoon hakeutumisen vuoksi.