Koronan varjossa värjöttelevä Eurooppa on käynyt levottomaksi. Kun pandemia on vaatinut yli vuoden ajan päättäjien lähes kaiken tarmon ja vienyt pääosan median ja kansalaisten huomiosta, ovat kylmät tuulet päässeet kuin vaivihkaa puhaltelemaan ja voimistumaan. Huolestuttavia uutisia yhtenäisyyden rakoilusta, konfliktien kärjistymisestä ja levottomuuksista on kantautunut viime viikkoina monelta suunnalta Eurooppaa.

Yhdysvaltojen ja Venäjän välit ovat kiristyneet siinä määrin, että sapelien kalistelu kantaa kaikuja kylmän sodan ajoilta. Koska Eurooppa on toisen vahva kumppani ja toisen rajanaapuri, olemme väistämättä kärsijöitä, jos kahden suurvallan välit jatkavat viilenemistään.