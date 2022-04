Puhemies Roberta Metsola johti Euroopan parlamentin hiljaista hetkeä Ukrainan siviiliuhrien muiston kunnioittamiseksi, kun parlamentti kokoontui ensimmäistä kertaa koronan jälkeen Strasbourgiin ilman etä-äänestyksen mahdollisuutta. Kaikki keskustelut kiertyvät nyt Ukrainaan. Kuva: Matti Posio

Toimittajamme Strasbourgissa

Venäjältä on ostettu kaasua, öljyä ja paljon muutakin, kun sieltä on halvemmalla saatu. Euroopan riippuvuus Venäjän energiasta on viime vuosina pelkästään kasvanut, vaikka puheissa on ponnisteltu toiseen suuntaan.

Nyt energiariippuvuus puraisee ostajamaita jalkaan samaan aikaan, kun mitta tuntuu tulleen lopullisesti täyteen Venäjän sotarikosten katselemisesta. Kuvat ja raportit etenkin Ukrainan Butshasta, Kiovan tuhotusta esikaupungista, ovat vakuuttaneet Euroopan päättäjiä yhä kovemmista vastatoimista.