Onko tässä mustan surman uhreja? Kun ruttoaalto iski Eurooppaan, vain rippeet kaupunkien ja kylien asukkaista saattoi selvitä. Kuva on St. Leonardin keskiaikaisesta kirkosta Britannian Hythestä, jossa vainajien pääkalloja ja luita on koottu esille. Kallojen alkuperästä on useita teorioita, joista yksi liittyy 1300-luvun ruttovuosiin.

Kuva: ANDY RAIN