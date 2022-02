Kuvassa Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen, ohjelmajohtaja Samu Forsblom ja Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Kuva otettiin kesäkuussa, kun Oulu valittiin vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Kuva: Mauri Ratilainen

Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelistä kisanneet Oulu2026, Saimaa-ilmiö ja Operaatio Pirkanmaa ovat käynnistäneet yhteistyön. Ensimmäinen näkyvä tempaus on sunnuntaina 4. syyskuuta järjestettävä Piirakkapidot-tapahtuma.

– Ruoka yhdistää ihmisiä, se on rakas osa kulttuuriamme. Yhteistyö tuo näkyvyyttä, sen avulla Euroopan pohjoinen nurkka saa iloisen äänensä paremmin kuuluviin, toteaa Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen hankkeen tiedotteessa.

Yhdessä kolmikko kattaa maantieteellisesti melkein puoli Suomea, ja asukkaita verkoston alueella on noin 1,7 miljoonaa.

Verkoston työskentely keskittyy kolmeen tavoitteeseen: vaikuttamiseen, kansainväliseen viestintään ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen tiimoilta on suunnitelmissa yhteisiä taidetempauksia, yhteisviestintää sekä taiteilijavaihtoa.

Verkoston tiedotteen mukaan huomio halutaan tuoda erityisesti alueille, jotka jäävät usein kulttuurin rahoituksessa ja näkyvyydessä katveeseen.

– Nyt on aika nostaa kulttuuri, kulttuurin tekijät ja taiteilijat arvoiseensa asemaan ja tunnistaa kulttuurin merkitys alueiden elinvoimalle. Oulu on eurooppalaisen kulttuurin näyttämö vuonna 2026, mutta vuosi on merkittävä koko Suomelle ja suomalaiselle kulttuurille, sanoo Rantala-Korhonen.

Operaatio Pirkanmaa on Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeen jatkohanke. Saimaa-ilmiö jatkaa työtään puolestaan koko itäisen Suomen kattavilla Kulttuurin unelmavuosilla.