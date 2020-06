Matkustaja oli lähdössä lennolle Riikan lentokentällä toukokuussa. Baltian maiden kansalaiset voivat matkustaa alueen maissa. Kuva: TOMS KALNINS

Euroopan komissio kehottaa jäsenmaita avaamaan EU:n sisärajat kesäkuun loppuun mennessä.

Asiasta puhui EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson torstaina. Johanssonin mukaan virustilanne "kohenee nopeasti".

EU-maiden sisäministerit pitävät videoneuvottelun tänään perjantaina ja keskustelevat muun muassa koronaviruspandemian aiheuttamista rajatarkastuksista.

– Olemme lähellä tilannetta, jossa meidän tulisi poistaa sisärajoilla kaikki rajoitukset ja tarkastukset. Aion ehdottaa, että jäsenmaat poistaisivat rajatarkastukset niin pian kuin mahdollista. Sopiva päivämäärä pitäisi olla kesäkuun lopussa, ruotsalainen Johansson sanoi Euronews-uutiskanavan haastattelussa.

Suomessa hallitus ei vielä tällä viikolla tehnyt päätöstä rajojen avaamisesta, vaan jatkaa neuvotteluja ensi viikolla.

EU:hun syntynyt matkustuskuplia

Komissio on pyrkinyt siihen, että rajat avataan unionissa yhteistyössä. EU:n sisälle on kuitenkin syntynyt niin sanottuja matkustuskuplia, joissa tiettyjen maiden kansalaiset pääsevät matkustamaan tiettyihin maihin. Sellainen on esimerkiksi Baltiassa ja kesäkuun puolivälistä Norjan ja Tanskan kesken.

Lisäksi Italia avasi rajansa EU- ja Schengen-maiden kansalaisille keskiviikkona. Itävalta puolestaan on raottamassa porttejaan kaikille muille paitsi Italian asukkaille. Ranska aikoo sallia matkustamisen maahan 15. kesäkuuta. Samana päivänä Saksa suunnittelee poistavansa matkustusvaroitukset useimpiin Euroopan maihin.

Komissaari Johansson tähdensi torstaina, että EU:n kaikkien sisärajojen tulisi olla auki ennen kuin ulkorajat avataan.

– Erityisesti ulkorajoilla on hyvä, jos olisi sama lähestymistapa, Johansson sanoi haastattelussa.

Johansson otti esiin Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tuoreen raportin, joka ohjeisti suljettuja rajoja vastaan. Raportin mukaan sulkemisella on ollut paljon kielteisiä seurauksia talouteen, ja se viivästää epidemiaa vain sen alkuvaiheessa.

– Luulen, että joskus ei tiedä saaneensa jotain ennen kuin sitä kaipaa. Kansalaiset todella haluaisivat palata takaisin vapaaseen liikkumiseen, Johansson sanoi.