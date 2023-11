”Tämä on historiallinen tehtävämme!” Tuota lausahdusta ovat lukuisat kansanjohtajat käyttäneet perusteluina omille toimilleen. Usein toimet ovat olleet sotaisia. Napoleonin historiallinen tehtävä oli yhdistää Eurooppa Ranskan johdolla, Putinin historiallinen tehtävä on laajentaa Venäjä niille alueille, joihin sen valta on joskus ulottunut. Vetoamalla historialliseen tehtävään johtajat tekevät itsestään kansansa palvelijoita ja sen oikeuksien puolustajia ja samalla siirtävät vastuun toimistaan historialle. Perusteita historialliselle tehtävälle haetaan menneisyydestä, todellisesta tai propagandisesti rakennetusta. Aina siihen kuitenkin kuuluu jotakin ylevää, sellaista, jonka puolesta kannattaa elää ja – usein myös kuolla.

Maailmamme on ajautunut myllerrykseen, jossa ihmiskunnalta näyttää kadonneen olemisensa ja toimintansa johtoajatus. Ukrainan sota polarisoi maailmaa, ilmastonmuutos lietsoo tuhoisia sääilmiöitä ja ajaa miljoonia ihmisiä kotiseuduiltaan.