EU:n pakotteet Venäjälle vaikuttavat vielä koronarajoitusten päätyttyä tuontiin ja vientiin. Arkistokuva. Kuva: Matti Posio

Vaikka koronan johdosta asetetut maahantulon rajoitukset ulkorajoilla päättyvät 30. kesäkuuta, vaikuttavat Tullin toimintaan edelleen EU:n Venäjälle määräämät pakotteet. Terveysturvallisuuden osalta rajavalvonta palaa koronaa edeltäneisiin käytäntöihin 1. heinäkuuta alkaen.

Pakotteiden vuoksi Venäjältä tuotavien öljytuotteiden osto – suora tai välillinen – tuonti ja siirto on kielletty. Tämä tarkoittaa sitä, ettei autojen polttoainetta saa tuoda Suomeen muutoin kuin moottoriajoneuvon tavanomaisessa polttoainesäiliössä. Ylimääräistä polttoainetta ei saa tuoda kannettavassa kanisterissa tai muussa säiliössä.

Myös väkevien alkoholijuomien tuonti on kielletty. Omaan käyttöön saa tuoda rajoitetun määrän mietoja juomia, kuten olutta tai viiniä.

Esimerkiksi autolla ja linja-autolla saapuva matkustaja saa tuoda henkilökohtaisien matkatavaroiden mukana ostoksia veroitta ja tullitta enintään 300 euron arvosta. Niin kutsutut ylellisyystavarat, kuten älypuhelimet ja korut, on kielletty Suomesta Venäjälle vietyinä – tuotekohtainen arvo ei saa ylittää 300 euroa. Poikkeuksena ovat esimerkiksi sähkölaitteet, soittimet ja tietyt optiset laitteet, kuten kiikarit.

Viimeksi mainittujen vienti Suomesta Venäjälle on kielletty arvosta riippumatta. Sähkölaitteiden arvoraja on 750 euroa ja soitinten 1 500 euroa. Ajoneuvojen arvoraja on 50 000 euroa.

– EU on määrännyt Venäjälle laajoja pakotteita ja nyt koronarajoitusten päättymisen vuoksi haluamme muistuttaa yksityishenkilöitä siitä, että tuonti- ja vientipakotteet koskevat myös heitä. Yksityishenkilöiden kannattaa niin ikään huomioida ulkoministeriön Venäjää koskeva matkustustiedote, vaikka koronarajoitukset päättyivätkin, valvontajohtaja Mikko Grönberg korostaa Tullin tiedotteessa.