EU:n ilmatila on nyt suljettu venäläiseltä lentoliikenteeltä ja kaikki liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa on kielletty. EU-neuvoston päätös julkaistiin unionin virallisessa lehdessä.

Ilmatilasulku koskee venäläisyhtiöiden ja Venäjällä rekisteröityjen koneiden lisäksi venäläisten omistamia tai vuokraamia tai "muulla tavoin määräysvallassa" olevia koneita. Vain pakkolaskut ja ylilennot hätätilanteessa ovat sallittuja, kuten myös laskeutuminen, lentoonlähtö tai ylilento humanitaarisista syistä.

Lisäksi liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa on kielletty paitsi jos ne ovat ehdottoman välttämättömiä koko unionin ja jäsenvaltion rahoitusvakaudelle. Silloin niihin on annettava erillinen lupa, josta on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle etukäteen.

Pakotteiden voimaantulosta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Venäjä on vastannut ilmatilojen sulkemisiin myös sulkemalla omaa ilmatilaansa erinäisiltä eurooppalaisilta lentoyhtiöiltä. Ilmatilaan on evätty pääsy muun muassa Britanniasta, Sloveniasta, Bulgariasta, Puolasta sekä Baltian maista tulevilta lennoilta.

Venäläinen lentoyhtiö Aeroflot ilmoitti peruvansa kaikki lentonsa Eurooppaan toistaiseksi.

Suomalainen Finnair on puolestaan perunut Venäjän yli kulkevat lentonsa viikoksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei pystynyt sunnuntaina kommentoimaan yksityiskohtia siitä, miten Finnairia voitaisiin mahdollisesti tukea. Haaviston mukaan omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) käy Finnairin kanssa keskusteluja.

Von der Leyen: Ukraina halutaan osaksi unionia

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Twitterissä keskustelleensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa muun muassa maansa EU-jäsenyydestä.

– Ukraina on yksi meistä ja haluamme heidät Euroopan unioniin, kertoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Euronewsin haastattelussa.

Vaikka EU-komission puheenjohtaja antoi haastattelussa tukensa Ukrainan jäsenyydelle, prosessi ei luultavasti tule etenemään niin kovaa tahtia kuin Zelenskyi on toivonut.

Ukrainan osalta prosessi etenee von der Leyenin mukaan muun muassa energiaverkkoon liittyvän yhteystyön myötä, minkä lisäksi Ukrainaa on määrä integroida osaksi EU:n sisämarkkinoita.

Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan poistumaan Venäjältä

Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan harkitsemaan välittömästi Venäjältä poistumista. Asiasta kertoi sunnuntaina tiedotteessa Yhdysvaltain Moskovan-suurlähetystö.

Suurlähetystö perustelee kehotusta sillä, että kasvava määrä lentoyhtiöitä on perunut Venäjälle ja Venäjältä suuntaavia lentoja, minkä lisäksi monet yksittäiset maat sekä EU ovat sulkeneet tai sulkemassa ilmatilansa venäläisiltä lentoyhtiöiltä.

Yhdysvallat on kehottanut matkustustiedotteessaan jo pidempään välttämään matkustamista Venäjälle.

Ilmatilansa venäläisyhtiöiltä on sulkenut myös muun muassa Kanada, joka ilmoitti sunnuntaina lähettävänsä sotilaallista apua Ukrainan asevoimille. Kanada aikoo lähettää suojavarusteita, kuten esimerkiksi kypäriä. Sotilaita Pohjois-Amerikan maa ei kuitenkaan ole lähettämässä.

Kanadan ulkoministeri Melanie Joly kertoi lehdistötilaisuudessa ukrainalaisjoukkojen tarvitsevan luotiliivejä, kypäriä, kaasunaamareita ja pimeänäkölaitteita. Jolyn mukaan avunpyyntö oli tullut Ukrainan varapääministeriltä ja Kanada on lähettämässä varusteita kaikkiaan 17,6 miljoonan euron edestä.

Noin 38 miljoonan asukkaan Kanadassa on laaja ukrainalaisvähemmistö, johon kuuluu yli 1,3 miljoonaa ihmistä.