EU:n elpymispaketin toteutus hoidettava huolella – toimeenpanossa tulisi varmistaa varojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö

Brysselin EU-kortteleissa hiotaan kovalla kiireellä yksityiskohtia EU:n elpymispakettia koskevaan lainsäädäntöön. Päämiehet sopivat suuret linjat maratonkokouksessaan heinäkuussa. Nyt on neuvoston ja Euroopan parlamentin vuoro viimeistellä paketti. Myös meiltä, EU:n ulkoiselta ja riippumattomalta tarkastajalta, on pyydetty näkemyksiä.

Elpymispaketti on suuruudeltaan 750 miljardia euroa (390 avustuksia ja 360 lainoja). Sen suurin osio on elpymis- ja palautumistukiväline (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka oli komission esityksessä 603 miljardia euroa. Päämiehet korottivat summan 672,5 miljardiin euroon kokonaispaketin pysyessä 750 miljardissa eurossa.