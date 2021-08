Kabul

Kabulin lentokenttä Kuva: Niina Koivisto

Yhdysvaltain ja sen liittolaisten on mahdotonta evakuoida maiden palveluksessa olleet kymmenettuhannet afganistanilaiset työntekijät ja heidän perheensä elokuun loppuun mennessä, sanoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell.

Borrell arvioi, että Yhdysvallat saattaakin jatkaa evakuointeja Kabulin kentällä elokuun jälkeen, vaikka se on aiemmin asetettu turvaamisoperaation takarajaksi.

– He voivat muuttaa suunnitelmiaan. He haluavat evakuoida 60 000 ihmistä tästä hetkestä kuun loppuun mennessä. Se on matemaattisesti mahdotonta, Borrell sanoi uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Borrellin mukaan EU:n evakuointiponnisteluja hankaloittaa tällä hetkellä pääsy lentokentälle, jossa Yhdysvaltain ylläpitämät turvatoimet ovat äärimmäisen tiukat. Borrell kertoo EU:n valittaneen Yhdysvalloille lentokentän pullokaulasta ja toivoneen lisää joustavuutta lentokentällä.

EU:n palkkalistoilla olleista 400 afganistanilaisesta on evakuoitu tähän mennessä 150.

– Olen hyvin tietoinen siitä, että määrä on täysin riittämätön, Borrell sanoi.

EU:n ulkosuhdevastaavan mukaan EU-johtajien on jossain vaiheessa kokoonnuttava huippukokoukseen pohtimaan, miten kaoottiseen tilanteeseen ajauduttiin ja mitkä ovat jäsenmaiden seuraavat askeleet Afganistanin suhteen.

Puolustusministeriö kertoo, että suojausjoukko Suomesta on saapunut Kabulin lentokentälle. Sotilaat ovat ministeriön mukaan aloittaneet tehtävänsä.

Joukon tehtävänä on turvata Suomen evakuointeja Afganistanista, jonka ääriliike Taleban on ottanut hallintaansa. Ministeriön mukaan operaatiosta kerrotaan lisää sen edetessä.

Suomalaisjoukkojen päästessä Kabulin kentälle olivat olosuhteet Yhdysvaltain viranomaisten mukaan kentän tuntumassa hankaloituneet entisestään.

Yhdysvaltain Afganistanin-suurlähetystö ja ulkoministeriö pyysivät lauantaina maassa olevia kansalaisiaan välttämään matkustamista lentokentälle. Syyksi mainitaan mahdolliset turvallisuusuhat kentän porttien ulkopuolella, mutta viestissä ei kuitenkaan tähdennetä, mitä uhat voisivat olla.

Kentällä on tuhansia yhdysvaltalaissotilaita, jotka yrittävät paimentaa evakuoitavia ulkomaalaisia ja afganistanilaisia lennoille.

Mediatietojen mukaan Kabulin lentokentän ulkopuolelle oli lauantainakin kerääntynyt tuhansittain ihmisiä. Kentälle johtavat tiet olivat tukkeutuneet pahoin.

Yhdysvallat on ilmaissut, että sen turvaamisoperaatio kentällä olisi päättymässä kuun lopussa, mahdollisesti jo sitä ennen. Maa pyrkii evakuoimaan yhteensä 30 000 Yhdysvaltain kansalaista ja afganistanilaista. Heistä on viikon aikana saatu ulos 13 000.

