Jokainen alue on omanlainen. Maakuntalaulumme Kymmenen virran maa on mielestäni oivallinen kuvaus alueellisista erityispiirteistämme. Pohjois-Pohjanmaalla on rohkeaa reimaa mieltä ja erityinen suhde ympäröivään luontoon, joka on innostanut osaajiamme ja tarjonnut monin tavoin leivän sukupolvesta toiseen.

Alueellisuus on rikkautta. Aluepolitiikalla on perinteisesti tärkeä rooli myös EU:n yhtenäisyyden luomisessa ja alueellisen tasa-arvon lisäämisessä.