EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston avulla voidaan paikata turpeen käytön vähentämisestä aluetaloudelle aiheutuvia ongelmia. Muuhun se soveltuu huonommin. Kuva: Teija Soini

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy Suomessa marraskuun alussa, mutta eri rahastoista saatavien rahojen kansallinen jako on edelleen auki. Miltä tilanne näyttää, Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju?

– On hankala sanoa, mikä tilanne on. En tiedä, minkälainen esitys työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesvalmistelussa on tekeillä. Aiemmin ministeriössä oli rahoitustaulukko olemassa, jota sitäkään ei esitelty julkisesti. Tietojemme mukaan siinä kokonaisuus ei näyttänyt Pohjois- ja Itä-Suomen kannalta kovin hyvältä. Näytti siltä, että ministeriöstä ei tule sellaisia laskelmia, joita me olemme esittäneet ja joita meidän mielestämme hallitusohjelmassa ja myös Suomen EU-liittymissopimuksen mukaan on sovittu.

Kun maakunnat eivät saaneet neuvoteltua yhteistä esitystä rahojen jaosta, asia siirtyi ministeriöön virkamiesvalmisteluun. Pohjois-Savon liitto kritisoi tiistaisessa tiedotteessaan voimakkaasti työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM) valmistelun salamyhkäisyydestä. Oliko kannanotto sävyltään oikea?

– Eihän tämä tilanne ole mistään kotoisin. Pohjois-Savon tiedotteessa esitetty kommentti avoimuuden tärkeydestä on otettava vakavasti. Kyllä ministeriön pitäisi altistaa siellä syntyneet näkemykset julkiselle kritiikille ennen kuin asiasta tehdään päätöksiä.