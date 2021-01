Koronakriisi on uhannut noin vuoden ajan ihmisten turvallisuutta ja terveyttä, ja muuttanut ihmisten arkielämää näkyvällä tavalla. Kriisi on jättänyt poikkeuksellisen jäljen talouteen ja aiheuttanut vaurioita lukuisien yritysten toimintaan.

Osa yrityksistä on myös löytänyt uusia mahdollisuuksia, tarttunut niihin ja menestynyt uudessa tilanteessa. Oulun seudulla on selviydytty aikaisemminkin vaikeista rakennemuutostilanteista, ja seudun muutosjoustavuus eli resilienssi on ICT-alalla ollut hyvä.