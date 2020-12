Meillä on nyt monipuolisempi tarjotin tukea elinkeinoelämän kehitystä alueella, arvioi Petri Keränen elystä. Kuva: Pekka Peura

EU:n elvytyspaketteihin päästään käsiksi aikaisintaan ensi syksynä. Valmisteilla on arsenaali talouden palautumiskykyä edistäviä keinoja. Oulussakin on listattu yhteisvoimin yhdeksän kehityskokonaisuutta, joille on tarkoitus hakea rahoitusta.

– Meillä on nyt monipuolisempi tarjotin tukea elinkeinoelämän kehitystä alueella tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnasta aina suoriin yritystukiin. Pystytään olemaan mukana monessa ensi syksystä alkaen, arvioi Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen elinkeinojen, työvoiman ja osaamisen vastuualueiden johtaja Petri Keränen.