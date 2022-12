Strasbourg

Kaili ei itse päässyt äänestämään asiassaan, koska hän on edelleen pidätettynä. Kuva: JALAL MORCHIDI

Kreikkalainen EU-parlamentin varapuhemies Eva Kaili on erotettu tehtävästään lahjusskandaalin seurauksena. Parlamentin täysistunnossa annettiin 625 ääntä Kailin erottamisen puolesta ja yksi vastaan. Kailin tueksi asettui kroatialainen ryhmiin kuulumaton Mislav Kolakusic, joka on parlamentissa profiloitunut koronarokotteiden vastustajana.

Lisäksi äänestyksessä annettiin kaksi tyhjää ääntä, joiden antajat olivat hollantilainen Dorien Rookmaker ja saksalainen Joachim Kuhs.

Kaili ei itse päässyt äänestämään asiassaan, koska hän on edelleen pidätettynä. Europarlamentaarikko on siirretty Harenin vankilaan Brysselin ulkopuolellakertoo Belgian syyttäjävirasto.

Kaili on yhdistetty epäilyihin, joiden mukaan Persianlahden valtio olisi maksanut lahjuksia vaikuttaakseen EU:n politiikkaan. Oikeuslähteiden mukaan kyseessä olisi jalkapallon MM-kisoja isännöivä Qatar.

Kailin asianajajan mukaan Kaili on syytön, eikä hänellä ole mitään tekemistä Qatarin lahjusten kanssa. Myös Qatar on kiistänyt syyllistyneensä lahjusten jakeluun.

Belgian syyttäjänvirasto kertoi viikonloppuna, että neljää epäiltyä vastaan on nostettu syyte EU-parlamentin korruptioepäilyyn liittyvässä tutkinnassa. Kaili on yksi epäillyistä, jotka otettiin kiinni Brysselissä, ja toinen on hänen avopuolisonsa. Nelikkoa epäillään rahanpesusta, osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan ja korruptiosta.

Kaili ja muut syytetyt joutuvat tiistaina oikeuden eteen Brysselissä. Belgialaisen Le Soir -lehden mukaan Kailin ja entisen europarlamentaarikko Pier Antonio Panzerin luota takavarikoitiin kotietsinnöissä yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa.

Lehti kertoi myös, että europarlamentin sosialistiryhmä on tutkinnan ajaksi hyllyttänyt belgialaisen europarlamentaarikko Marc Tarabellan, jonka luona poliisi teki myös kotietsinnän viikonloppuna. Tarabella ei ole ollut pidätettynä, ja hän kiistää syyllistyneensä mihinkään laittomaan.