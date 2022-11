Woltin ruokalähetit tekevät töitä yrittäjämäisesti, vaikka esimeriksi aluehallintovirasto on linjannut, että he ovat työsuhteessa yritykseen. Ruokalähettien ja alustatalouteen liittyvät ongelmat ovat yksi syy, miksi itsensätyöllistäjien asemaan on puututtu EU-tasolla.

Kuva: KIMMO BRANDT