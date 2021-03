Amsterdam / Helsinki

Euroopan komissio on hyväksynyt lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin koronarokotteen myyntiluvan EU:n markkinoille. Aiemmin tänään Euroopan lääkevirasto EMA suositti myyntiluvan myöntämistä.

Kyseessä on neljäs koronarokote, jolle on myönnetty myyntilupa EU:ssa. Aiemmin myyntiluvan ovat saaneet Pfizerin ja BiontechinModernan ja Astra Zenecan rokotteet.

– Tämän myönteisen suosituksen myötä viranomaisilla läpi Euroopan unionin on uusi vaihtoehto taistelussa pandemiaa vastaan sekä kansalaisten hengen ja terveyden suojelemisessa, EMA:n pääjohtaja Emer Cooke sanoi tiedotteen mukaan.

Johnson & Johnsonin koronarokote eroaa aiemmin EU-myyntiluvan saaneista koronarokotteista siinä, että sitä annetaan kullekin rokotettavalle vain yksi annos, kun muut aiemmat rokotteet annetaan kahdessa annoksessa.

Johnson & Johnsonin koronarokotteen on kehittänyt sen belgialainen tytäryhtiö Janssen.

Suomeen tulossa 2,4 miljoonaa annosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että Suomeen on tulossa EU:n yhteishankinnan kautta 2,4 miljoonaa annosta Johnson & Johnsonin koronarokotetta.

Vielä ei ole täyttä varmuutta, missä tahdissa annokset saapuvat Suomeen.

– Olemme ymmärtäneet, että tuotanto ja toimitus EU-maihin tilattujen annosten osalta käynnistyvät heillä huhtikuussa. Eli todennäköisesti huhtikuun lopulla ja toukokuusta eteenpäin (Johnson & Johnsonin rokotteita saapuu Suomeen), Nohynek arvioi.

Nohynek kertoo, että ylipäätään huhti–kesäkuu vaikuttaa rokotusten etenemisen suhteen kohtuullisen hyvältä, sillä silloin kaikkia koronarokotteita tulisi Suomeen noin 450 000 annoksen keskimääräistä viikkotahtia.

Yhdysvalloissa rokote jo käytössä

Yhdysvallat on antanut jo aiemmin Johnson & Johnsonin rokotteelle myyntiluvan. Nohynek muistuttaa, että kyseessä oli hätätilakäyttöön tarkoitettu myyntilupa, jonka hyväksymisprosessi on nopeampi. Euroopan lääkevirasto on nyt suositellut rokotteelle ehdollista myyntilupaa.

– On esitetty, että tulevaisuudessa pitää miettiä, että olisiko pandemiatilanteessa järkevää ottaa myös EU:ssa käyttöön tällainen vielä nopeampi lupamenettely. Sillä on juridisia seuraamuksia, joten asia ei ole aivan yksioikoinen, että mikä on paras mahdollinen tapa kussakin erityistilanteessa, Nohynek pohtii.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA kertoi helmikuussa, että rokote ehkäisee tehokkaasti myös covid-19-taudin vakavia muotoja ja että se tehoaa myös koronaviruksen ärhäköihin muunnoksiin.

Laajojen kliinisten testien mukaan rokotteen teho taudin vakavia muotoja vastaan oli Yhdysvalloissa 85,9 prosenttia, Etelä-Afrikassa 81,7 prosenttia ja Brasiliassa 87,6 prosenttia.