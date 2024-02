23.30: EU-johtajat onnittelivat Stubbia

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola on onnitellut Alexander Stubbia presidentinvaalien voitosta. Metsola kirjoitti aiheesta suomenkielisen viestin viestipalvelu X:ään. Viestissä hän kutsui Stubbia ystäväkseen.

– Tunnen Alexin vakaana johtajana, ylpeänä suomalaisena ja sitoutuneena eurooppalaisena. Näinä vaikeina aikoina maailma tarvitsee lisää Alexia, hän kirjoitti.

Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen onnitteli Stubbia voitosta. Hän kuvaa Stubbin johtajuuden, kokemuksen ja sitoutumisen Eurooppaan antavan EU:lle uuden, vahvan voimavaran.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel onnitteli myös Stubbia viestissään, jossa hän totesi Suomen olevan etulinjassa Euroopan turvallisuuden suhteen.

– Kokemuksesi ja johtajuutesi tulevat olemaan voimavara vahvistamaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme näinä vaikeina aikoina -- voit luottaa EU:n täyteen tukeen.

23.21: Niinistö kehui kampanjoita ja onnitteli Stubbia

Presidentti Sauli Niinistö on onnitellut Alexander Stubbia, joka valittiin tänään Suomen 13. presidentiksi. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Niinistö kertoo myös, että hän soittanut sekä Stubbille että vaalien toisen kierroksen toiselle ehdokkaalle Pekka Haavistolle. Niinistön mukaan kaikilla ehdokkailla on on takana hienot ja rehdit kampanjat ja keskusteluja on ollut ilo seurata.

23.14: Stubb vieraili Haaviston luona

Presidentinvaalit voittanut kokoomuksen Alexander Stubb teki yllätysvierailun toiseksi tulleen Pekka Haaviston vaalivalvojaisiin sunnuntaina illalla. Stubb myös kehui kilpailijaansa vuolaasti. Lue lisää tästä.

Pekka Haavisto kertoo uskovansa, että Suomi saa Stubbista hyvän presidentin. Lue lisää tästä.

23.01: Pekka Haavisto kasvatti suosiotaan edellisiin vaaleihin

Pekka Haavisto on ollut presidenttiehdokkaana kolmissa vaaleissa. Alla oleva grafiikka kertoo, kuinka suuria äänipotteja hän on kerännyt.

22.10: Kaikki äänet on laskettu

Kokoomuksen Alexander Stubb on äänestetty Suomen tasavallan 13. presidentiksi. Hän vei 51,6 prosenttia äänistä eli Stubbia äänesti 1 575 211 suomalaista.

Valitsijayhdistyksen ja vihreiden Pekka Haavisto jäi toiseksi 48,4 prosentin kannatuksella. Häntä äänesti 1 476 548 suomalaista.

Ehdokkaiden välinen ero äänten määrässä oli siis 98 663.

Stubb aloittaa tehtävässään maaliskuun alussa.

– Elämäni suurin kunnia. Tasavallan presidentin tehtävä on ihmistä suurempi tehtävä. Tunne on rauhallinen, maltillinen, nöyrä, mutta samalla äärettömän onnellinen ja kiitollinen, Stubb kuvaili tuntojaan sunnuntai-iltana, kun vaalien ratkeaminen alkoi olla lähellä.

Stubb kehotti suomalaisia olemaan ylpeitä siitä, että vaikeassa maailmanpoliittisessa tilanteessa kyetään käymään näin reilut vaalit.

– Tämä on hyvin harvinaista nykypäivän aikana. Ei tämä ratkennut mihinkään muuhun kuin reiluun kilpailuun. Jommankumman on näissä tilanteissa voitettava.

21.43: Tunnelmia Oulun vaalivalvojaisista

Kaleva oli paikalla kokoomuksen ja vihreiden vaalivalvojaisissa:

21.31: Limingan äänestysprosentti vaalipiirin korkein

Oulun vaalipiirin äänestysprosentti jäi maan keskitasosta ja oli 67,5 prosenttia. Kaikki vaalipiirin äänet on nyt laskettu.

Vilkkaimmin äänestettiin Limingassa, jossa äänestysprosentti kipusi 73 prosenttiin. Oulussa äänesti 70,4 prosenttia äänioikeutetuista. Vaalipiirin matalin äänestysprosentti löytyy Hyrynsalmelta, 56,8 prosenttia.

21.18: Ääntenlasku on loppusuoralla

Äänistä on laskettu tällä hetkellä 98,3 prosenttia. Alexander Stubb johtaa 51,7 prosentin kannatuksella, Pekka Haavisto perässä 48,3 prosentilla.

Oulun vaalipiirissä Stubbin kannatus on tällä hetkellä 52,7 prosenttia, Haaviston 47,3.

Oulun kaupungissa Haavisto on suositumpi ehdokas 51,9 prosentin kannatuksella Stubbin saadessa 48,1 prosenttia äänistä.

21.11: Haavisto onnitteli Stubbia

Pekka Haavisto onnitteli Alexander Stubbia Ylen lähetyksessä ennusteen tultua julki.

– No niin Alexander, onnittelut Suomen 13. presidentille, Haavisto sanoi Stubbille kätellen.

21.03: Äänestysprosentti putosi ensimmäiseen kierrokseen verrattuna

Vaalien toisen kierroksen äänestysprosentti on kotimaassa 70,7. Ensimmäisellä kierroksella äänestysprosentti kipusi 75 prosenttiin, joten osa ensimmäisen kierroksen äänestäjistä jätti toisella kierroksella äänestämättä.

Viime presidentinvaaleissa, jolloin Sauli Niinistö pääsi jatkokaudelle voittaen Pekka Haaviston selkein lukemin, äänestysprosentti oli 66,7.

20.57: Ylen ennusteen mukaan Alexander Stubb on seuraava presidentti

Yle on julkaissut ennusteen presidentinvaalien lopputulemasta. Sen mukaan Alexander Stubb tulee voittamaan vaalit 51,4 prosentin kannatuksella.

Mikäli ennuste pitää paikkansa, olisi ehdokkaiden ero vielä pienempi, kuin vuoden 2000 vaaleissa, jolloin Tarja Halonen sai äänistä 51,6 prosenttia ja Esko Aho 48,4 prosenttia. Äänimäärissä ero oli lähes 104 000.

20.49: Äänistä laskettu lähes 90 prosenttia

Koko Suomen äänistä on laskettu tällä hetkellä 89,1 prosenttia.

Tällä hetkellä Alexander Stubb johtaa 52,1 prosentilla, Pekka Haavistolla 47,9 prosenttia. Haaviston kannatus on siis noussut maltillisesti äänten laskennan edetessä.

20.38: Äänistä laskettu 81,6 prosenttia, ero kaventunut

Koko maan äänistä on laskettu 81,6 prosenttia. Alexander Stubbin äänisaalis on tällä hetkellä 52,4 prosenttia äänistä, Pekka Haaviston 47,6.

Myös Oulun vaalipiirissä ehdokkaiden välinen ero on kaventunut varsinaisen vaalipäivän äänillä. Stubb johtaa nyt 52,7 prosentilla, Haavisto 47,3.

Oulun kaupungissa Haavisto on edelleen suositumpi 51,8 prosentilla. Stubb on saanut tällä hetkellä 48,2 prosenttia oululaisten äänistä.

20.33: Pääministeri Orpo: "Näyttää hyvältä"

Kokoomuksen puheenjohtajan, pääministeri Petteri Orpon mukaan presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänten tulos oli gallupien mukainen.

Orpon mukaan ennakkoäänten tulos näyttää hyvältä kokoomuksen ehdokkaan Alexander Stubbin kannalta.

– Toistaiseksi näyttää hyvältä, että Alex vie tämän kotiin, Orpo sanoi toimittajille Stubbin vaalivalvojaisissa Helsingissä.

Orpon mukaan ennakkoäänten tulos on signaali, että kokoomuksen politiikkaa arvostetaan laajemminkin.

20:23: Näin Suomen kunnissa äänestettiin

20:18: Näin ehdokkaat kommentoivat

Oikein hyvä alku tälle illalle, kommentoi kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb laskettuja ääniä kello 20:n jälkeen. Stubbin mukaan etumatka tuntuu hyvältä, mutta hän muistuttaa, että ääniä on vielä paljon laskematta.

Stubb sanoi, että vaali-illoissa kannattaa ottaa tilanne maltilla ja rauhassa.

Presidenttiehdokas Pekka Haavisto sanoo, että ero vastaehdokkaaseen Alexander Stubbiin on mahdollista saada vielä kiinni vaalipäivän äänissä. Haaviston mukaan jännitys tulee säilymään loppuun asti.

20.12: Oulussa Haavisto vei

Oulun kaupungissa Pekka Haavistoa äänestettiin ennakkoon enemmän kuin Alexander Stubbia. Haaviston kannatus on tällä hetkellä 50,3 prosenttia, Stubbin 49,7.

20.10: Stubb vei suuremmalla erolla Oulun vaalipiirissä

Oulun vaalipiirissä Stubb sai 54,1 prosenttia äänistä, Haavisto puolestaan 45,9.

20.01: Stubb johtaa gallupeja pienemmällä erolla

Ennakkoäänestyksen tulokset on julkaistu. Alexander Stubb sai 52,7 prosenttia äänistä ja Pekka Haavisto 47,3 prosenttia äänistä.

Alexander Stubb on Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa johtanut Pekka Haavistoa prosenttiluvuin 54–46. Ennakkoäänten perusteella Haavisto siis kiri lähemmäksi Stubbia kisassa.

19.10: Kaleva seuraa vaali-iltaa

Presidentinvaalien toinen kierros huipentuu tänään sunnuntaina, kun Suomen seuraavaksi tasavallan presidentiksi valitaan joko kokoomuksen Alexander Stubb tai valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema Pekka Haavisto.

Äänestysaika loppuu tänään kello 20. Tuolloin julkaistaan myös toisen kierroksen ennakkoäänestyksen tulokset. Kaleva näyttää lukijoilleen tuolloin suoraa lähetystä sekä kokoomuksen että vihreiden vaalivalvojaisista Oulussa.

Kello 20 ennakkoäänten tulokset voi nähdä täältä.

Alustavien tietojen mukaan ennakkoon äänesti toisella kierroksella noin 46 prosenttia äänioikeutetuista. Ensimmäisellä kierroksella ennakkoon äänesti 44,7 prosenttia.

Ehdokkaat kävivät äänestämässä

Pekka Haavisto ja hänen puolisonsa Antonio Flores kävivät äänestämässä tänään puolen päivän jälkeen Helsingin Kulosaaressa. He antoivat presidentinvaalien toisen kierroksen äänensä Kulosaaren ala-asteen koululla.

Pekka Haavisto kävi puolisonsa Antonio Floresin (takana) kanssa äänestämässä Kulosaaren ala-asteella Helsingissä. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Aikaisemmin sunnuntaina Haaviston vastaehdokas Alexander Stubb kävi äänestämässä yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa Westendinpuiston koululla Espoossa.

Alexander Stubb ja puolisonsa Suzanne Innes-Stubb kävivät äänestämässä sunnuntaiaamuna Espoon Westendissä. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Kannatuserot ovat olleet kapeita ennenkin

Presidentinvaalien tuloksissa on viime vuosikymmeninä nähty sekä suuria kannatuseroja, että täpäriä voittoja.

Esimerkiksi vuoden 2000 vaalin toisella kierroksella Tarja Halonen sai äänistä 51,6 prosenttia ja Esko Aho 48,4 prosenttia. Äänimäärissä ero oli lähes 104 000.

Pekka Haavisto oli ehdolla presidentiksi ensimmäistä kertaa vuonna 2012. Tuolloin vaalin toisella kierroksella Sauli Niinistö sai runsaat 62 prosenttia äänistä ja Haavisto runsaat 37 prosenttia. Äänimäärissä ero oli noin 725 000.

Toisen kerran Haavisto asettui ehdokkaaksi vuonna 2018, jolloin Sauli Niinistö valittiin äänivyöryllä toiselle kaudelle. Niinistö sai äänistä runsaat 62 prosenttia, kun toiseksi eniten ääniä saanut Haavisto sai runsaat 12 prosenttia annetuista äänistä.