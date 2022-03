Versailles/Helsinki

Ranskan presidentti Emmanuel Macron tervehtimässä Suomen pääministeri Sanna Marinia (sd.). Kuva: IAN LANGSDON

EU-maiden johtajien epävirallinen huippukokous Ranskan Versailles'ssa ei odotetun mukaisesti antanut unionin jäseneksi mielivälle Ukrainalle suoraa ehdokasmaan statusta.

Julistuksessaan Eurooppa-neuvosto pyytää EU-komissiota antamaan oman lausuntonsa Ukrainan jäsenhakemuksesta perussopimusten määräysten mukaisesti. Neuvosto painottaa lausunnossa toimineensa ripeästi.

– (Komission mielipidettä) odotellessa vahvistamme viipymättä siteitämme ja kumppanuuttamme tukeaksemme Ukrainaa sen eurooppalaisella polulla, lausunnossa todetaan.

Kuten ennakkoon odotettiin, EU-johtajat myös toteavat Ukrainan kuuluvan eurooppalaiseen perheeseen.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin isännöimän epävirallisen huippukokouksen ensimmäinen päivä päättyi aamukolmelta Suomen aikaa.

Kokouksen päätyttyä Liettuan presidentti Gitanas Nauseda kirjoitti Twitterissä EU-johtajien sanoneen kyllä Ukrainan eurointegraatiolle.

– Prosessi käynnistyi. Nyt on meistä ja ukrainalaisista kiinni toteuttaa se nopeasti. Sankarillinen Ukrainan kansa ansaitsee tietää olevansa tervetullut EU:hun.

Nausedan tviitti paljastaa EU-johtajien jakautuneet mielipiteet Ukrainan jäsenhakemuksen nopeuttamisesta. Myös Slovenian pääministeri Janez Jansa kommentoi poistuessaan epävirallisesta huippukokouksesta, että Ukraina ansaitsee tulevaisuuden EU:n sisällä. Tätä ennen Jansa oli kommentoinut johtajien näkemysten jakautuneen asiasta.

Hollannin pääministeri Mark Rutte puolestaan kuuluu tiukkaa linjaa pitäneisiin EU-johtajiin. Rutten mukaan EU-johtajat ovat jo nyt nopeuttaneet Ukrainan jäsenhakemuksen käsittelyä pyytämällä EU-komission kantaa. Rutten mukaan Ukrainan toiveen arvioinnissa voi kuitenkin kulua "kuukausia, ehkä vuosia".

– Me kaikki tiedostamme vaikean tilanteen, jossa Ukraina on. Kaikki ovat shokissa siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, Rutte kommentoi poistuessaan kokouksesta.

Lausunnossaan Eurooppa-neuvosto pyytää EU-komissiolta mielipidettä myös Moldovan ja Georgian jäsenhakemuksista.

EU-johtajat kokoontuvat uudelleen myöhemmin tänä aamuna.

Vaatimus välittömästä jäsenyydestä

EU-jäsenyyden saavuttaminen on monivaiheinen prosessi ja ennen jäsenyyttä käydään yleensä pitkäkestoiset neuvottelut. Nyt kysymyksenä on ollut, voisiko Ukraina saada tavallista nopeammin varsinaisen ehdokasmaan aseman.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan ukrainalaisille on tärkeää antaa toivoa ja näkymä siitä, että he ovat osa länttä ja heillä on tulevaisuus Euroopassa.

– Samanaikaisesti pitää tietenkin olla realistisia jäsenyysprosessin osalta. Siinä ei ole tällaista oikotietä, vaan jäsenyysehdot pitää täyttää, Marin sanoi epävirallisessa huippukokouksessa.

Venäjä aloitti hyökkäyssotansa helmikuun lopussa ja Ukraina haki Euroopan unionin jäsenyyttä runsas viikko takaperin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati tuolloin maalleen välitöntä jäsenyyttä Euroopan unioniin. Zelenskyi perusteli vaatimustaan sillä, että ukrainalaiset taistelevat myös Euroopan rauhan puolesta.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen antoi tukensa Ukrainan jäsenhakemukselle Euronewsin haastattelussa samana päivänä. Haastattelussa Leyen sanoi Ukrainan olevan "yksi meistä ja me haluamme heidät Euroopan unioniin". Leyen kuitenkin myös totesi Ukrainan kuuluvan Eurooppaan ajan myötä, minkä tulkittiin tarkoittavan sitä, että jäsenprosessi voi viedä aikaa.